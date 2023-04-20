Ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 7,5% на заседании 28 апреля - Альфа-банк

Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 7,5% на заседании 28 апреля, полагают аналитики Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"Росстат сообщил о почти нулевой инфляции на неделе с 11 по 17 апреля, по сравнению с 0,1% н/н в предыдущую неделю. Таким образом, инфляция с начала месяца составила 0,2%, и годовая инфляция замедлилась до 2,8% г/г на 17 апреля. Динамика инфляции соответствует нашим ожиданиям, и мы прогнозируем инфляцию на уровне 0,5% м/м и годовую инфляцию на уровне 2,5% г/г в апреле. В целом, мы подтверждаем свое мнение о том, что ЦБ РФ сохранит ставку на прежнем уровне на заседании в следующую пятницу, 28 апреля", - отмечается в комментарии экспертов.

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