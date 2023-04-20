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Главная / Мнения аналитиков / Газпромбанк Инвестиции рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5800 руб
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20 апреля 2023 года 12:43
Газпромбанк Инвестиции рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5800 руб
Газпромбанк Инвестиции рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 5800 руб. за штуку на горизонте года, что соответствует потенциальной доходности 25%, сообщается в комментарии. Причинами ожидаемого роста котировок аналитики считают: - Предстоящие дивиденды: ожидается, что компания в ближайшие несколько месяцев объявит о финальном дивиденде за 2022 год в размере 550 рублей на акцию. В 2022 году "ЛУКОЙЛ" заплатил дивиденды только за первое полугодие в размере 256 рублей. - Снижение дисконта Urals к Brent: средняя цена на нефть Urals с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель. Постепенно дисконт начинает сокращаться, что при курсе 80 руб./$1 США, на взгляд экспертов, дает хорошую рублевую стоимость для нефтяных компаний. ПАО "ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. "ЛУКОЙЛу" принадлежат нефтеперерабатывающие, нефтехимические и газоперерабатывающие заводы в России и Европе, а также собственная розничная сеть более чем из пяти тысяч АЗС. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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