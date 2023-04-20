Рынок акций РФ утром откатился ниже 2600п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе

Москва. 20 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение на фоне ухудшения конъюнктуры внешних фондовых площадок и упавшей нефти (Brent торгуется ниже $82 за баррель) из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики мировых центробанков. Индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2600 пунктов во главе с бумагами "РусАла".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2591,58 пункта (-0,6%), индекс РТС - 998,64 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 81,76 рубля (-0,14 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,7% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%) и OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

"Северсталь" в I квартале 2023 года сократила выплавку стали на 1% по сравнению с IV кварталом - до 2,701 млн тонн, сообщила компания. По сравнению с I кварталом 2022 года падение составило 8%, говорится в официальной информации.

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций при текущей перегретости становится очень чувствительным к любым внешним негативным факторам, поэтому с учетом слабости в нефти умеренная коррекция на рынке может продолжиться. Однако среднесрочно российский рынок остается в растущей фазе. В США в фокусе по-прежнему сезон отчетности. Тем не менее любая важная статистика до 3 мая, даты заседания ФРС, будет влиять на динамику рынка.

По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, высокая инфляция развернула внешние рынки вниз, возродив опасения о росте ставок. Доходность казначейских облигаций США растет на ожиданиях, что Федрезерв будет удерживать процентные ставки на высоком уровне на более длительном горизонте. Негативный фон в связи с данными по инфляции вызывает опасения по поводу жесткой просадки экономики, что привело к падению цен на нефть.

НБК сохранил базовые ставки по кредитам на историческом минимуме, что предполагает поддержку с точки зрения ликвидности для экономики Китая. Восстановление экономического роста в Китае в марте было обусловлено ростом внутреннего потребления, в то время как производственная активность остается слабой на фоне слабого спроса на внешних рынках. Данные по инфляции в Великобритании и еврозоне укрепили ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Англии и ЕЦБ. Ястребиные комментарии представителей ФРС повысили вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в мае до 85%, при этом все большее число участников опроса ожидают аналогичного повышения в июне. На этом негативном внешнем фоне российские акции остаются под давлением продавцов, отмечает Волш.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, периоды коррекции позволяют российскому рынку акций снять перекупленность.

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным: цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В начале торгов рынок акций РФ остается под сдержанным нисходящим давлением внешнего фона и, в частности, более низких цен на нефть, которые закрывают "гэпы" начала апреля, отмечает Кожухова. Во второй половине недели инвесторов в РФ ждут дивидендные новости от ТМК, "НОВАТЭКа" и Сбербанка, а также операционные результаты "Северстали", "Норникеля" и "ТГК-1" (MOEX: TGKA) за I квартал 2023 года, которые могут принести позитивные сигналы. Периоды коррекции позволяют российским биржам снять краткосрочную перекупленность и сохранить потенциал развития повышения, полагает аналитик.

В США в среду индексы акций показали смешанную и маловыразительную динамику: просели Dow Jones (-0,2%), S&P 500 (-0,01%), подрос Nasdaq (+0,03%). Инвесторы оценивали квартальную отчетность крупных компаний, данные о британской инфляции и макроэкономический обзор Федрезерва.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении после роста на 10,4% в феврале, показатель остается выше отметки в 10% семь месяцев подряд, что усиливает вероятность новых подъемов процентной ставки Банка Англии.

Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Федеральные резервные банки девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме.

Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

В Азии в четверг динамика индексов акций также была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, на пять лет - 4,3% годовых. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже восемь заседаний подряд.

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают снижение на опасениях, что высокие процентные ставки могут оказать негативное влияние на темпы роста мировой экономики и спрос на топливо. Ожидается, что Федеральная резервная система в мае поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк проведет еще три подъема в ближайшие несколько месяцев, сообщает Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $81,62 за баррель (-1,8% и -2% в среду), майская цена WTI - $77,7 за баррель (-1,8% и -2,1% накануне).

Поддержку рынку не оказали даже свежие данные Минэнерго США об изменении резервов нефти на прошлой неделе: запасы нефти в стране уменьшились на 4,58 млн баррелей при прогнозах сокращения на 250-400 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг просели акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,5%), VEON (MOEX: VEON) (-2,3%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,2%), акции "ТГК-1" (-2,1%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,8%).

Компания "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,8%) в I квартале увеличила производство электроэнергии на 2%, до 19,65 млрд кВт.ч Отпуск тепловой энергии вырос на 1,6%, до 34,99 млн Гкал.

Выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+30,4% и +35,7% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6,2%), OR Group (MOEX: ORUP) (+3,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+2,7%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+2,6% и +9,9% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 12,36 млрд рублей (из них 3,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,18 млрд рублей на бумаги "Аэрофлота" и 1,03 млрд рублей на акции "Газпрома").