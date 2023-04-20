.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром откатился ниже 2600п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,37%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,37% после повышения на 0,46% в феврале, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 3,5% после 11% месяцем ранее. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 0,2%
 
Темпы роста экономики - максимальные за последние 10 лет
Результаты опроса предприятий, проведенные Банком России в апреле, свидетельствуют о максимальном темпе роста экономики РФ за последние 10 лет. "Индикатор бизнес-климата Банка России, рассчитываемый по результатам опроса более 14 тысяч предприятий...
 
"Газпром" предлагает начать либерализацию цен на газ
"Газпром", столкнувшийся с падением экспорта после начала военных действий на Украине, хочет увеличить свои доходы от продажи газа на внутреннем рынке, пишет "Коммерсантъ". Компания, по данным газеты, предлагает правительству либерализовать оптовые...
 
Завод Volkswagen под Калугой продадут холдингу "Авилон"
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на источники, знакомые с решением совещательного органа. По их словам, актив будет...
 
20 апреля 2023 года 11:40

Рынок акций РФ утром откатился ниже 2600п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе

Москва. 20 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение на фоне ухудшения конъюнктуры внешних фондовых площадок и упавшей нефти (Brent торгуется ниже $82 за баррель) из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики мировых центробанков. Индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2600 пунктов во главе с бумагами "РусАла".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2591,58 пункта (-0,6%), индекс РТС - 998,64 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 81,76 рубля (-0,14 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,7% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%) и OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

"Северсталь" в I квартале 2023 года сократила выплавку стали на 1% по сравнению с IV кварталом - до 2,701 млн тонн, сообщила компания. По сравнению с I кварталом 2022 года падение составило 8%, говорится в официальной информации.

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций при текущей перегретости становится очень чувствительным к любым внешним негативным факторам, поэтому с учетом слабости в нефти умеренная коррекция на рынке может продолжиться. Однако среднесрочно российский рынок остается в растущей фазе. В США в фокусе по-прежнему сезон отчетности. Тем не менее любая важная статистика до 3 мая, даты заседания ФРС, будет влиять на динамику рынка.

По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, высокая инфляция развернула внешние рынки вниз, возродив опасения о росте ставок. Доходность казначейских облигаций США растет на ожиданиях, что Федрезерв будет удерживать процентные ставки на высоком уровне на более длительном горизонте. Негативный фон в связи с данными по инфляции вызывает опасения по поводу жесткой просадки экономики, что привело к падению цен на нефть.

НБК сохранил базовые ставки по кредитам на историческом минимуме, что предполагает поддержку с точки зрения ликвидности для экономики Китая. Восстановление экономического роста в Китае в марте было обусловлено ростом внутреннего потребления, в то время как производственная активность остается слабой на фоне слабого спроса на внешних рынках. Данные по инфляции в Великобритании и еврозоне укрепили ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Англии и ЕЦБ. Ястребиные комментарии представителей ФРС повысили вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в мае до 85%, при этом все большее число участников опроса ожидают аналогичного повышения в июне. На этом негативном внешнем фоне российские акции остаются под давлением продавцов, отмечает Волш.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, периоды коррекции позволяют российскому рынку акций снять перекупленность.

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным: цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В начале торгов рынок акций РФ остается под сдержанным нисходящим давлением внешнего фона и, в частности, более низких цен на нефть, которые закрывают "гэпы" начала апреля, отмечает Кожухова. Во второй половине недели инвесторов в РФ ждут дивидендные новости от ТМК, "НОВАТЭКа" и Сбербанка, а также операционные результаты "Северстали", "Норникеля" и "ТГК-1" (MOEX: TGKA) за I квартал 2023 года, которые могут принести позитивные сигналы. Периоды коррекции позволяют российским биржам снять краткосрочную перекупленность и сохранить потенциал развития повышения, полагает аналитик.

В США в среду индексы акций показали смешанную и маловыразительную динамику: просели Dow Jones (-0,2%), S&P 500 (-0,01%), подрос Nasdaq (+0,03%). Инвесторы оценивали квартальную отчетность крупных компаний, данные о британской инфляции и макроэкономический обзор Федрезерва.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении после роста на 10,4% в феврале, показатель остается выше отметки в 10% семь месяцев подряд, что усиливает вероятность новых подъемов процентной ставки Банка Англии.

Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Федеральные резервные банки девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме.

Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

В Азии в четверг динамика индексов акций также была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, на пять лет - 4,3% годовых. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже восемь заседаний подряд.

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают снижение на опасениях, что высокие процентные ставки могут оказать негативное влияние на темпы роста мировой экономики и спрос на топливо. Ожидается, что Федеральная резервная система в мае поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк проведет еще три подъема в ближайшие несколько месяцев, сообщает Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $81,62 за баррель (-1,8% и -2% в среду), майская цена WTI - $77,7 за баррель (-1,8% и -2,1% накануне).

Поддержку рынку не оказали даже свежие данные Минэнерго США об изменении резервов нефти на прошлой неделе: запасы нефти в стране уменьшились на 4,58 млн баррелей при прогнозах сокращения на 250-400 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг просели акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,5%), VEON (MOEX: VEON) (-2,3%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,2%), акции "ТГК-1" (-2,1%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,8%).

Компания "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,8%) в I квартале увеличила производство электроэнергии на 2%, до 19,65 млрд кВт.ч Отпуск тепловой энергии вырос на 1,6%, до 34,99 млн Гкал.

Выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+30,4% и +35,7% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6,2%), OR Group (MOEX: ORUP) (+3,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+2,7%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+2,6% и +9,9% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 12,36 млрд рублей (из них 3,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,18 млрд рублей на бумаги "Аэрофлота" и 1,03 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 апреля 2023 года 19:42
Рубль умеренно укрепился к основным валютам в четверг благодаря активизации продаж валютной выручки
Москва. 20 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели по итогам торгов на Московской бирже в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря активизации продаж валютной выручки экспортерами, несмотря на падающую нефть    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 19:23
Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи за год на дивидендных ожиданиях нефтяников
Москва. 20 апреля. Рынок акций РФ в четверг вырос по большинству blue chips и обновил максимум индекса Мосбиржи более чем за год благодаря росту бумаг "ЛУКОЙЛа" (+4,6%), "Татнефти" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +3,5% "префы") на дивидендных ожиданиях компаний, а также на фоне улучшения прогнозов по динамике российского ВВП в 2023 году. Внешние рынки подавали негативные сигналы из-за опасений сохранения мировыми центробанками жесткой монетарной политики.    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 19:00
"БКС МИ" понизил целевую цену акций United Airlines до $51
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций United Airlines Holdings с $61 до $51 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре. "Компания опубликовала сильные результаты за 1К23. Мы ожидаем восстановления спроса на...    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 18:43
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") после оценки отчетности Johnson & Johnson за I квартал 2023 года подтверждают рекомендацию "покупать" для акций компании с целевой ценой $220 за штуку, что предполагает потенциал роста 35% от текущих уровней, говорится в комментарии...    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 18:40
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост UST
Москва. 20 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 18:23
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Кирилл Бахтин. "Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам одобрить дивиденд на акцию за 2П22 на уровне 438 руб., что предполагает дивдоходность в 10%. Хотя рынок...    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 17:58
"Открытие Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив акций Северстали
"Открытие Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Северстали", говорится в комментарии начальника управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Алексея Павлова. "Северсталь" вновь продемонстрировала солидные операционные результаты (за 1К23)....    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 17:35
"Финам" рекомендует покупать акции Tesla с прогнозной ценой $240
"Финам" рекомендует покупать акции Tesla с прогнозной стоимостью $240 за штуку, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании. "Tesla отчиталась за 1К23 немного слабее ожиданий. Однако эмитент - единственный прибыльный производитель...    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 17:10
"Тинькофф Инвестиции" закрыли торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5050 руб
"Тинькофф Инвестиции" досрочно закрыли торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 5050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, открытую 7 апреля 2023 года, сообщается в комментарии. "Рекомендованные советом директоров "ЛУКОЙЛА" дивиденды по итогам 2022 года оказались немного...    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 16:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Eli Lilly с целью $410
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целью $410 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,09%, стоп-приказ: $360, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Здравоохранение является классическим...    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 16:28
Уход цены нефти ниже $80/барр. маловероятен - ПСБ
Уход котировок нефти марки Brent ниже $80 за баррель в текущей волне снижения маловероятен, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "После пиков 12 апреля цены на нефть начали постепенно снижаться и могут закрыть гэп от 03.04.2023, сформировавшийся на решении ОПЕК+ сократить добычу на 1,66 млн...    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 16:04
Вероятно снижение цены акций Alcoa на торгах в четверг - Инвестбанк Синара
Вероятно снижение котировок акций Alcoa на торгах в четверг, считают аналитики "Инвестиционного банк Синара". "Выручка Alcoa в 1К23 упала на 19% г/г из-за снижения как цен реализации, так и объемов продаж. Она оказалась на 4% ниже консенсус-прогноза. Компания подтвердила ориентир продаж на 2023...    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 15:52
Рубль слегка укрепляется к основным валютам в четверг днем благодаря активизации продаж валютной выручки
Москва. 20 апреля. Доллар США, евро и китайский юань слегка дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активизации продаж валютной выручки экспортерами, несмотря на падающую нефть.    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 15:38
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусГидро с целью 0,855 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,855 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5%, стоп-приказ: 0,801 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Потенциальное отнесение ДФО ко...    читать дальше
.
20 апреля 2023 года 15:18
"Финам" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций ЛУКОЙЛа
"Финам" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров эмитента в четверг рекомендовал выплатить 438 рублей на акцию в качестве финальных дивидендов за 2022 год (доходность может составить 9,5%). Датой закрытия...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.