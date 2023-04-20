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Главная / Мнения аналитиков / Одобрение программы buyback может существенно улучшить отношение инвесторов к бумагам HeadHunter - "БКС МИ"
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20 апреля 2023 года 11:07
Одобрение программы buyback может существенно улучшить отношение инвесторов к бумагам HeadHunter - "БКС МИ"
Одобрение акционерами HeadHunter программы обратного выкупа (buyback) может существенно улучшить отношение инвесторов к бумагам компании, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Мария Суханова. "HeadHunter на внеочередном собрании акционеров рассмотрит вопрос одобрения программы обратного выкупа (buyback). ВОСА назначено на 11 мая, дата закрытия реестра для участия - 20 апреля. Новость может улучшить отношение инвесторов к бумагам. Мы отмечаем, что обсуждаемый пункт, скорее всего, даст совету директоров право на выкуп бумаг, но не инициирует его. Также, условия выкупа будут тем более важны, учитывая низкую ликвидность бумаг на Московской бирже", - пишет аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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