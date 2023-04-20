Цена нефти сохраняет потенциал роста к $85/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в текущих условиях пока могут остаться под давлением, но в целом они сохраняют потенциал восстановления к уровню $85 за баррель в дальнейшем, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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