Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Netflix до $340

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Netflix Inc. с $300 до $340 за штуку, сохранив нейтральный прогноз для бумаг компании.

Результаты стриминг-гиганта Netflix за I квартал 2023 года вкупе с гайденсом оказались смешанными. Уверенные темпы роста бизнеса по-прежнему в существенной степени скрываются за неблагоприятным для компании укреплением доллара США в 2022 году. Фактическая выручка практически совпала с гайденсом на уровне $8,17 млрд. Квартальный отчет омрачает то, что прирост пользовательской базы оказался слабее ожиданий. Представленный отчет и комментарии менеджмента указывают на сохранение слабой траектории роста аудитории во втором квартале", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

Несмотря на ожидаемые слабые результаты во втором квартале, перспективы ускорения роста бизнеса во втором полугодия выглядят уверенными, полагает эксперт. "Компания укрепляет финансовое превосходство над конкурентами на рынке видеостриминговых сервисов, показывая способность генерировать значительный FCF и направлять остаток денежных средств на выкуп акций, - подчеркивается в комментарии. - Мы позитивно оцениваем долгосрочный потенциал роста рекламной выручки Netflix как нового для компании источника доходов (потенциальный рынок оценивается в $180 млрд). В то же время считаем, что в акциях учтены эти оптимистичные ожидания инвесторов, поэтому дальнейший рост котировок выглядит неустойчивым и уязвимым".

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