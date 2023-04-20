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20 апреля 2023 года 09:10

Brent - ниже $82,2 за баррель

Уолл-стрит закрылась в среду без единой динамики на отчетности компаний и статданных из Великобритании. Фондовые индексы стран АТР меняются без единой динамики на торгах в четверг. Цены на нефть продолжают снижаться в четверг.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями сессию в среду, инвесторы оценивали квартальную отчетность крупных компаний, данные о британской инфляции и макроэкономический обзор Федрезерва.

В среду стало известно, что потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале, но остается выше отметки в 10% семь месяцев подряд, что усиливает вероятность новых подъемов процентной ставки Банка Англии.

Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Федеральные резервные банки (ФРБ) девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме.

Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

В американской экономике настал поворотный момент, отметил старший экономист LPL Financial Джеффри Роуч.

"Скорее всего, рынок труда начнет остывать по мере замедления экономического роста в ближайшие месяцы. Позитивный момент, который можно вынести из "Бежевой книги", заключается в том, что у Федрезерва будет возможность снизить ставки в конце года, поскольку инфляция приближается к долгосрочной цели", - добавил он.

Акции Netflix Inc. (SPB: NFLX) снизились на 3,2% после того, как крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке отчитался о сокращении чистой прибыли на 18% в первом квартале 2023 года, несмотря на рост выручки на 4%.

Цена бумаг Morgan Stanley (SPB: MS) поднялась на 0,7%. Один из ведущих банков США снизил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Капитализация Travelers Cos. (SPB: TRV) повысилась на 6,2% благодаря тому, что скорректированная прибыль и выручка страховой компании превзошли прогнозы в прошлом квартале.

United Airlines Holdings (SPB: UAL) сократила чистый убыток в первом квартале 2023 года в 7 раз и увеличила выручку в 1,5 раза благодаря росту спроса на авиаперевозки по всему миру. Акции авиакомпании выросли в цене на 7,5%.

Стоимость акций Abbott Laboratories (SPB: ABT) выросла на 7,8%. Фармацевтическая компания сократила выручку в первом квартале 2023 года на 18% из-за падения продаж тестов на коронавирус, однако показатель превысил ожидания рынка.

Рыночная стоимость Baker Hughes Co. (SPB: BKR) повысилась на 3,4%. Нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2023 года, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков.

Котировки бумаг Western Alliance Bancorp взлетели на 24% после того, как региональный банк сообщил об увеличении объема депозитов на счетах его клиентов на $2 млрд за первые две недели апреля после падения на 11,3% в первом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 79,62 пункта (0,23%) и составил 33897,01 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился менее чем на 1 пункт (0,01%) - до 4154,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 3,81 пункта (0,03%) и составил 12157,23 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в четверг демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, на пять лет - 4,3% годовых. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже восемь заседаний подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК уменьшился на 0,45%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Лидером снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) и Longfor Group Holdings, подешевевшие на 4,5% и 3,6% соответственно.

Кроме того, опускается стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - соответственно на 0,2% и 0,9%, производителя электромобилей BYD Co. - на 1,4%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,8%.

При этом растут котировки бумаг чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 4,8%, нефтепроизводителя PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,2%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 3,6%, производителя бытовой электроники Haier Smart Home Co. - на 3,3%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) Ltd. - на 3,1%, телекоммуникационной China Telecom (SPB: 728) - на 0,7%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:37 МСК увеличилось на 0,2%.

Существенный подъем показывают котировки акций ритейлеров J. Front Retailing Co. (+3,3%) и Fast Retailing Co. (+1,4%), производителя чипов Advantest Corp. (+2%) и медиакомпании CyberAgent Inc. (+1,9%).

Между тем бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 1,5%, Osaka Gas Co. - на 1,7%, Nissan Chemical Corp. - на 1,5%, Toyota Motor - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК уменьшился на 0,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. опустились на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%, сталелитейной Posco - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:33 МСК увеличился на 0,05%.

Котировки бумаг банков показывают положительную динамику: Macquarie Group - на 0,6%, Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank - на 1,8%, ANZ Bank и Westpac - на 1,7%.

В то же время капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto падает на 2,5%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг вновь падают.

Инвесторы опасаются, что высокие процентные ставки могут оказать негативное влияние на темпы роста мировой экономики и спрос на топливо. Ожидается, что Федеральная резервная система в мае поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк проведет еще три подъема в ближайшие несколько месяцев, сообщает Trading Economics.

Движение цен показывает "очевидность того, что все еще есть определенные опасения по поводу перспектив спроса", полагает глава отдела стратегий на сырьевых рынках ING Уоррен Паттерсон.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 мск в четверг составляли $82,16 баррель, что на $0,96 (1,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Днем ранее эти контракты подешевели на $1,65 (почти на 2%) - до $83,12 за баррель, что является минимальным уровнем с 31 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром на $0,88 (1,1%) - до $78,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,7 (2,1%) и составила $79,16 за баррель.

Поддержку рынку не оказали даже свежие данные об изменении резервов топлива в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей, сообщило министерство энергетики в среду. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали сокращения всего на 400 тыс. баррелей.

При этом запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 355 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,6 млн баррелей, второго - на 600 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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