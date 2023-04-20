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20 апреля 2023 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями сессию в среду, инвесторы оценивали квартальную отчетность крупных компаний, данные о британской инфляции и макроэкономический обзор Федрезерва. Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Федеральные резервные банки девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме. Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

Кроме того, в среду стало известно, что потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале, но остается выше отметки в 10% семь месяцев подряд, что усиливает вероятность новых подъемов процентной ставки Банка Англии.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, на пять лет - 4,3% годовых. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже восемь заседаний подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК уменьшился на 0,45%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК снизился на 0,7%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,12%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:33 МСК вырос на 0,05%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в среду вновь падают. Инвесторы опасаются, что высокие процентные ставки могут оказать негативное влияние на темпы роста мировой экономики и спрос на топливо. Ожидается, что Федеральная резервная система в мае поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк проведет еще три подъема в ближайшие несколько месяцев. Поддержку рынку не оказали даже свежие данные об изменении резервов топлива в США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей, сообщило министерство энергетики в среду. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали сокращения всего на 400 тыс. баррелей. При этом запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 355 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,6 млн баррелей, второго - на 600 тыс. баррелей.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в среду составили $82,43 баррель, что на 0,83% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $1,65 (почти на 2%) - до $83,12 за баррель, что является минимальным уровнем с 31 марта. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась утром на 1,2% - до $78,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на 2,1% и составила $79,16 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 апреля выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,04 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,96 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,04% и составил 109,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 848,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Росбанк-002Р-09" (+0,2%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,19%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-1,58%), "Роснефть-002Р-06" (-0,44%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 10% годовых, купоны полугодовые. Предусмотрена оферта через 3,5 года.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска облигаций серии БО-002Р-03 объемом 20 млрд рублей на уровне 8,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,2% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 19 апреля. Техразмещение запланировано на 26 апреля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) предварительно на следующей неделе откроет книгу заявок для приобретения 5-летних облигаций серии 003Р-007 объемом 10 млрд рублей. Первоначально книга заявок была запланирована на 18 апреля, в день открытия финансовая организация и источники сообщали о переносе книги на 19 апреля, а позже о переносе даты сбора на неопределенный срок. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". Ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне не выше 190-200 базисных пунктов. Купоны полугодовые.

ФПК "Гарант-инвест" с 11:00 10 мая до 15:00 МСК 12 мая проведет сбор заявок инвесторов на 2-летние облигации серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,75-13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 13,52-13,80% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 16 мая.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 13-14-го купонов 10-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 40 млрд рублей на уровне 8,50% годовых. Компания разместила выпуск в мае 2017 года по ставке 8,65% годовых.

Владельцы облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 001P-02 объемом 6 млрд рублей получили право требовать досрочного погашения бондов в силу срабатывания нескольких ковенант. Речь идет, в частности, об изменении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО, на компанию, не входящую в одну из следующих глобальных сетей: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. Кроме того, эмитент не раскрыл в течение 120 дней после окончания финансового года годовую консолидированную финотчетность по МФСО. Также ковенантой является несоблюдение эмитентом уровня консолидированного коэффициента финансового левериджа не выше показателя 3,0:1 - по итогам 2022 года этот показатель "Брусники" составил 5,2. В соответствии с решением о выпуске владельцы облигаций с 20 апреля по 15 мая 2023 года вправе подать заявления с требованием досрочного погашения бондов 001P-02. Компания разместила данный выпуск в апреле 2021 года по ставке 9,6% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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