Вероятно продолжение роста цен ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение умеренного роста цен рублевых гособлигаций на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Минфин РФ провел в среду размещение двух выпусков ОФЗ, сохранив консервативную тактику. По итогам аукционов ведомство продало классический выпуск ОФЗ-ПД 26242 (срочностью 6,4 года) на 35,4 млрд руб. по номиналу со средневзвешенной доходностью 10,25% при спросе 59 млрд руб. Инфляционные ОФЗ-ИН 52005 (срочностью 10 лет) были проданы на 17,9 млрд руб. при спросе 26 млрд руб., - отмечает эексперт. - Инфляция в РФ за неделю с 11 по 17 апреля составила 0,04%, годовая замедлилась до 2,6-2,8% по сравнению с 3,5% в марте. Такая динамика инфляции снижает риски повышения ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Отсечение Минфином заявок с премией по доходности более 5 б.п. к вторичному рынку, а также замедление инфляции формируют позитивный фон для рынка рублевых облигаций. В четверг умеренный рост цен ОФЗ может продолжиться".

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