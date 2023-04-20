Рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 81-82 руб./$1 в четверг - ПСБ

Курс пары доллар/рубль, скорее всего, продолжит проторговывать диапазон 81-82 руб./$1 в четверг, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Ожидаем постепенной активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат, что окажет поддержку позициям национальной валюты", - отмечает эксперт в комментарии.

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