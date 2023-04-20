Возможна умеренная коррекция индекса Мосбиржи в четверг утром - БКС Экспресс

Возможно продолжение умеренной коррекции вниз на торгах по индексу Мосбиржи в четверг утром, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в среду не смог справиться с накопленной перекупленностью и все-таки развернулся вниз. В моменте индекс Мосбиржи обновил годовые максимумы, сходив к 2630 пунктам, но во второй половине торгов котировки начали спуск. Потери по итогам сессии составили 0,6%. Ничего критичного не произошло, и откат на дневном графике укладывается в формат обычной коррекции в рамках общего среднесрочного растущего тренда. Восходящая тенденция по-прежнему актуальна. Ближайшая область технической поддержки расположена в районе 2470-2500 пунктов. Пока индекс находится выше, наверху остаются в силе цели роста к 2680-2740 пунктам. Конкретно в четверг утром внешний фон не располагает к уверенному подъему, наоборот, наблюдается продолжение отката нефтяных котировок марки Brent. В связи с этим умеренная коррекция вниз по индексу Мосбиржи может и продолжиться", - пишет аналитик в обзоре.

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