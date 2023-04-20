Цена нефти может временно снизиться к $80/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут временно снизиться к уровню в $80 за баррель, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Цена нефти ушла вниз в среду, обновив минимумы с 31 марта и растеряв часть прибыли, сформировавшейся после новостей от ОПЕК+. Снижение связано с данными по инфляции в Великобритании и ЕС, где высокие темпы роста потребительских цен усиливают мотивацию центральных банков к повышению процентных ставок. Это может нанести урон мировой экономике и спросу на топливо. Данные по запасам нефти из США несколько смягчили распродажи по нефти, но не смогли сломить негативный настрой рынка, - пишет аналитик. - Если новостной фон продолжит ухудшаться, то формальной целью снижения может выступить уровень $80 за баррель. В то же время вряд ли котировки надолго задержатся на нем, потому что эффект сокращения ОПЕК+ - все-таки значимый фактор для рынка, и возвращение к уровням до него сейчас выглядит нелогичным".

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