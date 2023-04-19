19 апреля 2023 года 19:11
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 19 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 43 базисных пункта - до 61,56% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 10,09% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (доходность - 9,43% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день всего на 1 базисный пункт - до 43,01% от номинала (его доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 12,82% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 43,67% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 36,19% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день на 3 базисных пункта - до 43,28% от номинала (их доходность не изменилась и составила 27,75% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 1 базисный пункт, подешевев до 41,49% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 22,02% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 5 базисных пунктов - до 89,3% от номинала (его доходность выросла на 36 базисных пунктов и составила 29,73% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 1 базисный пункт, составив 65,85% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренное снижение.
Рынок базовых активов в последнее время стал более спокойно ждать следующего заседания Федрезерва США, пребывая практически в полной уверенности, что в мае процентная ставка снова будет повышена на 25 базисных пунктов. Участники рынка оценивают вероятность такого шага в 88%.
Кроме того, в среду стало известно, что потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале, но остается выше отметки в 10% семь месяцев подряд.
Опубликовано: /Финмаркет/
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