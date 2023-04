"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Bank of New York Mellon

.

Москва. 19 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, увеличив экспозицию на финансовый сектор, сообщается в материале телеграм-канала. Новый состав топ-10 глобальных акций: Activision Blizzard, Alphabet Inc., Qualcomm Inc., Charter Communications, Huntington Bancshares, Match Group, Moderna Inc.,...