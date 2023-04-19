"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Bank of New York Mellon с целевой ценой $63 за штуку, что предполагает потенциал роста 40% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Bank of New York Mellon отчитался за 1К23. Прибыль на акцию (EPS) составила $1,13 против с $0,94 годом ранее и консенсуса $1,11. Чистый процентный доход вырос на 62% на фоне более высоких ставок. Банк ждет в 2023 году рост чистого процентного дохода на 20% и планирует сосредоточиться на контроле издержек. В 2022 году акции банка торговались хуже рынка, что, вероятно, обусловлено сложными условиями с точки зрения стоимости активов. Как бы то ни было, мы считаем откат хорошей точкой входа", - отмечают эксперты.

При текущей цене около $45 акции торгуются с мультипликатором около 9x к прогнозной EPS 2023г, что ниже исторических стоимостных параметров, подчеркивается в комментарии. Целевая цена на уровне $63 предполагает мультипликатор 13x к прогнозной EPS 2023г.

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