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19 апреля 2023 года 16:59
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 1970 руб. за бумагу, сообщается в комментарии главного аналитика инвесткомпании Алексея Корнилова. "X5 Group показал хорошие операционные результаты по всем ключевым моментам, - указывает эксперт. - Компания продолжает географическую экспансию в основном за счет M&A. В I квартале "Пятёрочка" начала операционную деятельность и на Дальнем Востоке. Основные драйверы органического роста - цифровой бизнес и новый формат "жестких дискаунтеров", представляемый сетью магазинов "Чижик" - также показали крупный прирост выручки. Полагаем, что в результате органического и неорганического роста X5 Group продолжит показать двузначный рост выручки в 2023 году, что, при сохранении рентабельности, транслируется в аналогичный прирост прибыли". По оценке аналитка, низкая долговая нагрузка позволяет в перспективе направлять не менее 70% свободного денежного потока в виде дивидендов акционерам, что может составить до 200 руб. на расписку за 2023 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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