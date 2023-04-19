Рубль снижается к доллару, но чуть укрепляется к евро и юаню в среду днем под влиянием смешанных факторов

Москва. 19 апреля. Доллар США подрастает, а евро и китайский юань слегка дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в среду; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне влияния смешанных внешних и внутренних факторов.

Курс доллара США составил 81,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,325 руб./EUR1, подешевев на 6,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 10,7 копейки - до 85,13 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1,7 копейки - до 11,827 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует какой-либо ярко выраженной динамики к основным мировым валютам в ходе дневных торгов среды под влиянием противоположных внешних и внутренних факторов. Так, с одной стороны, заметно снижающиеся мировые цены на нефть давят на курс нацвалюты. Но, с другой стороны, приближающийся налоговый период апреля оказывает определенную поддержку рублю.

Цены на нефть усилили снижение в преддверии публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Трейдеры также беспокоятся, что повышение процентных ставок ФРС и ЕЦБ негативно отразится на экономическом росте. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск в среду составила $83,02 за баррель, что на 2,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому моменту на 2,13%, до $79,14 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 апреля, на 2,675 млн баррелей. Официальные данные будут обнародованы Минэнерго США в среду в 17:30 мск. Эксперты в среднем ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,088 млн баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют снижение на 500 тыс. баррелей.

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко, на российском валютном рынке в последнюю неделю наблюдается определенный баланс между спросом и предложением. Пара "доллар/рубль" в целом торгуется в пределах диапазона 81,0-82,5 руб./$1. При этом, по его словам, торговая активность участников рынка заметно сократилась по сравнению с первой декадой апреля, что позволило стабилизировать курс в условиях сокращающейся ликвидности рынка. "При сохранении текущего равновесия на рынке вблизи достигнутых максимумов экспортеры могут активизировать продажу валютной выручки к налогам чуть раньше, чем обычно, что позволило бы рублю продвинуться в сторону отметки 80 руб./$1", - отмечает Кравченко.

Курс доллара на торгах в среду может протестировать верхнюю часть недельного целевого диапазона 80-82 руб./$1 на фоне снижения нефтяных котировок, прогнозирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников. "Однако ожидать ощутимого ослабления рубля не стоит. К тому же к концу недели на фоне активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат курс доллара, скорее всего, перейдет в нижнюю часть указанного коридора", - считает эксперт.

"Пик апрельского налогового периода в России придется на 28 число, и пока влияние этого фактора на динамику рубля ограничено. На этом фоне курс доллара, вероятно, пока останется выше 81 руб./$1 с потенциалом к движению ниже этого уровня в начале следующей недели", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По мнению начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, активность экспортеров до конца месяца потенциально может вернуть курс рубля в диапазон 80,0-80,5 руб./$1. Однако, по его словам, повышаются риски того, что укрепиться сильнее этих уровней пока не получится. Во-первых, цены на нефть Brent покинули диапазон $85-90 за баррель, опустившись ниже отметки $85 за баррель. Несмотря на позитивные цифры по ВВП Китая за I квартал 2023 года, опубликованные накануне, промышленная активность в КНР выглядит все еще довольно сдержанной, что не добавляет очков оптимизма в перспективы роста цен на сырье, отмечает Шульгин. "Как не добавляет таких очков и перспектива повышения процентных ставок в США и удержания их на пиковом уровне в течение относительно длительного периода времени. Поэтому нефть реагирует так, как будто альянсу ОПЕК+ придется еще более существенно сокращать добычу, чтобы стабилизировать цены уверенно выше $80 за баррель", - считает эксперт.

"Во-вторых, расходы российского бюджета растут. По предварительным оценкам, в первой половине апреля расходы были выше на 62%, чем в марте и на 24% выше, чем в феврале. Мы не уверены, но не исключаем, что повышенные расходы подстегивают высокий спрос на критический импорт, что сохраняет стабильный спрос на валюту даже с учетом того, что рубль подешевел за месяц на 5% и на 14% с начала года. При таком раскладе оказать поддержку рублю могло бы стабильное повышение предложения валюты на рынке. Однако мы пока не видим для этого оснований, если говорить о нескольких ближайших неделях после завершения апрельского налогового периода", - отмечает Шульгин.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 2 базисных пункта - до 7,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 базисных пунктов - до 7,68% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.

По словам Юрия Кравченко, профицит рублевой ликвидности в банковском секторе в последнюю неделю не меняется, оставаясь на уровне 1,2 трлн рублей. Хотя показатель профицита не растет, ликвидности в банковском секторе становится больше. Так, по его данным, с начала апреля нетто-приток средств по бюджетному каналу лишь немногим не дотянул до 1 трлн рублей, в том числе только за последнюю неделю из бюджета в систему пришло более 1,4 трлн рублей. "Очередной всплеск расходов подтверждают и оперативные данные Минфина по исполнению бюджета. Так, за неделю с 10 по 17 апреля объем исполнения расходов увеличился более чем на 1,1 трлн рублей при отсутствии роста в части исполнения доходов", - отмечает эксперт из "Велес Капитала".

"Приток бюджетных средств банки преимущественно размещают на корсчетах, поэтому показатель профицита не растет. Накануне ЦБ установил лимит на недельном депозитном аукционе в размере 2,6 трлн рублей (столько же, сколько было размещено банками на прошлой неделе), однако объем в заявках составил 2,3 трлн рублей. То есть банки пока оставляют бюджетную ликвидность на корсчетах, не размещая ее на депозитах в ЦБ", - считает Кравченко. При этом, по его словам, приток средств поступает не всем. "Текущие условия наглядно отражают неравномерное распределение бюджетной ликвидности по системе. Так, несмотря на мощный приток средств, межбанковская ставка Ruonia c середины прошлой недели растет", - отмечает он.