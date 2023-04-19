Котировки акций Netflix останутся под давлением в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Котировки акций Netflix Inc. останутся под давлением в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Компания Netflix во вторник опубликовала финансовые результаты за 1К23. Выручка в 1К23 выросла на 4% до $8,16 млрд и оказалась ниже прогноза аналитиков в $8,18 млрд. Прибыль на акцию в 1К23 составила $2,88 (чуть выше ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet, - $2,86). Менеджмент Netflix ожидает, что в 2К23 прибыль на акцию составит $2,84 при выручке в $8,24 млрд, аналитики же ожидали прибыль на акцию в среднем $3,07 при объеме продаж в $8,18 млрд", - отмечает аналитик Сергей Вахрамеев.

По его мнению, усиление конкуренции среди потоковых сервисов продолжает сказываться на бизнесе компании. Эксперт отмечает заметное снижение рентабельности как по операционной, так и по чистой прибыли, хотя это по большей части произошло из-за укрепления доллара США в 1К23 к валютам других стран в годовом сопоставлении.

"Согласно консенсус-прогнозу, P/E 2023П Netflix составляет 29 - на наш взгляд, достаточно дорого, с учетом того что менеджмент прогнозирует темпы роста выручки в 2К23 на уровне всего 3,4%. В итоге мы ожидаем, что котировки акций компании будут под давлением в краткосрочной перспективе", - прогнозирует Вахрамеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.