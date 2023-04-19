"Финам" подтверждает рейтинг акций Sands China на уровне "держать" с целевой ценой HKD31,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 13,6% от текущих уровней, сообщается аналитическом в материале инвесткомпании.

"Акции Sands China бурно положительно отреагировали на новости об отказе Китая от ковидных ограничений, не дожидаясь фактического улучшения финансовых показателей оператора казино: акции практически удвоились в стоимости с момента их включения нами в покрытие. Теперь рынок закладывает восстановление выручки и прибыли к допандемийным уровням в 2024 году. При этом возврат к выплате дивидендов при снижении долговой нагрузки может придать акциям дополнительный виток позитива", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Sands China - крупнейший по выручке в 2022 году оператор казино, торговых центров и отелей в Макао, китайском Лас-Вегасе.

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