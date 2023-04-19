"БКС МИ" подтверждает торговую идею: "лонг в НОВАТЭКе против Газпрома"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг в акциях "НОВАТЭКа" против акций "Газпрома", сообщается в обзоре.

Аналитики отмечают, что за месяц она принесла 8%, и в ближайшие 60 дней ожидают дополнительно доходность в размере 7-8%. Ключевые драйверы идеи не изменились: для "НОВАТЭКа" это позитивные новости о СПГ-проектах компании, а для "Газпрома" - все еще не подписанная сделка по трубопроводу Сила Сибири - 2".

"Наша целевая цена акций "Газпрома" по модели дисконтирования дивидендов (DDM) равна 190 руб. за акцию, что на 12% выше текущей цены. Вместе с тем у нашей целевой цены по "НОВАТЭКу" 1700 руб. за акцию более интересный потенциал роста - 32%. Бумага остается одним из наиболее привлекательных инструментов в российском нефтегазовом секторе. С момента открытия идеи прошел месяц, и за это время доходность по ней составила 8%", - пишут эксперты.

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