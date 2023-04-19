Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций State Street Corp. с целевой ценой $87 за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой.

"Результаты State Street за I квартал 2023 года не оправдали ожиданий инвесторов, поскольку банк получил меньшие, чем предполагалось, комиссионные доходы из-за оттока средств клиентов, - указывает эксперт. - Банк не продемонстрировал значимой динамики выручки: она составила $3,1 млрд, увеличившись на 0,6% г/г и сократившись на 1,7% кв/кв. В ходе конференс-колла менеджмент отметил, что в текущем году ожидает меньший рост процентной прибыли в сравнении с ранее заявленными 20%. Новый ориентир предполагает замедление темпов до 5-10%".

С учетом рисков рецессии аналитик не ожидает улучшения условий на рынках капитала в течение года. Это, по мнению Попцовой, продолжит оказывать сдерживающее влияние на основные бизнес-направления банка по предоставлению кастодиальных услуг и управлению активами. Однако, несмотря на более слабые, чем ожидалось, квартальные результаты, эксперт инвесткомпании считает, что банк сохранит устойчивые позиции при низких кредитных рисках.

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