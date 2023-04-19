"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 425 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 425 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,68%, стоп-приказ: 385 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Роснефть" отчиталась за 2022 год по МСФО и показала довольно хорошую динамику по выручке и EBITDA: в годовом выражении 3,2% и 9,5% соответственно, отмечают аналитики. По словам главы компании Игоря Сечина, положительный результат по показателю чистой прибыли по итогам 2022 года служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период. "Роснефть" продолжает придерживаться дивидендной политики по выплате 50% прибыли по МСФО, а в периоды резкого снижения акций начинает их обратный выкуп, подчеркивается в комментарии.

"Наша предыдущая инвестидея по бумаге недавно закрылась в плюсе, а котировки образовали новый сигнал на вход в сделку. С технической точки зрения бумага находится в восходящем тренде, недавно был пробит уровень 390 руб., после чего цена некоторое время консолидировалась на нем. Свечи от 11.04 и 12.04 образовали формацию "Внутренний бар" (одна свеча внутри другой), сейчас цена пробила эту формацию вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 385 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99", - указывают эксперты "Финама".

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