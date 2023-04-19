.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятно продолжение роста рынка акций США в ближайшее время - БКС Экспресс
.
19 апреля 2023 года 12:22
Вероятно продолжение роста рынка акций США в ближайшее время - БКС Экспресс
Явного сигнала на разворот американского фондового рынка пока нет, тренд вверх, скорее всего, пока продолжится, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Индексы акций США закрылись по нулям во вторник, хотя формально S&P 500 в течение сессии успел обновить двухмесячный максимум. На пике было почти 4170 пунктов, и ход с мартовского "дна" к основному годовому сопротивлению на 4200 пунктов можно признать состоявшимся, а идею работы от покупок реализованной. Несмотря на ралли (10% за месяц), явного сигнала на разворот рынка пока нет. Тренд скорее продолжится, чем развернется, но и в ситуации относительного спокойствия на всякий случай нужно иметь путь к отступлению. Речь, конечно, о защите капитала через стоп-заявки, причем в последние недели мы неоднократно повышали планку риска, чтобы обезопасить накопленную прибыль. Сейчас уровнем, за который фондовым "быкам" не следует уходить с "лонгами", значится 4100 пунктов по S&P 500. А если тренд вверх разовьется, и индекс прорвет двойную вершину на 4200 пунктах, будем думать над переносом "стопа" еще выше", - пишет аналитик в обзоре. Также Зельцер обращает внимание, что волатильность рынку могут придать корпоративные отчеты - в среду свои результаты за I квартал представят весомые представители индексов (Tesla, Morgan Stanley, Abbott Laboratories, International Business Machines, Alcoa и другие). Значительные отклонения фактических результатов корпораций от ожиданий участников способны оживить обстановку - и это как раз то, что надо активным игрокам, считает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
19 апреля 2023 года 19:33
Москва. 19 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли по итогам торгов на Московской бирже в среду; рубль снизился к бивалютной корзине под давлением упавшей нефти. читать дальше
.19 апреля 2023 года 19:23
Москва. 19 апреля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и заявлений президента Южной Кореи по поводу возможности поставок вооружения Украине. Индекс Мосбиржи откатился в район рубежа 2600 пунктов после утреннего обновления годового максимума; в лидерах отката выступили бумаги "Северстали" (-2,6%) после рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды за 2022 год. читать дальше
.19 апреля 2023 года 19:11
Москва. 19 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше
.19 апреля 2023 года 18:59
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Bank of New York Mellon с целевой ценой $63 за штуку, что предполагает потенциал роста 40% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Bank of New York Mellon отчитался за 1К23. Прибыль на акцию (EPS) составила... читать дальше
.19 апреля 2023 года 18:12
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили прогнозную цену акций State Street Corp. со $100 до $90 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "State Street 17 апреля отчиталась за 1К23: операционная прибыль снизилась до $1,52/акц. с $1,57/акц. годом... читать дальше
.19 апреля 2023 года 17:50
"Финам" повысил рейтинг акций "РусГидро" с "держать" до "покупать" и присвоил целевую цену 0,92 руб. за штуку на 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 10% с текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. С учетом вероятных дивидендов за 2022 год потенциал составляет... читать дальше
.19 апреля 2023 года 17:25
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, увеличив экспозицию на финансовый сектор, сообщается в материале телеграм-канала. Новый состав топ-10 глобальных акций: Activision Blizzard, Alphabet Inc., Qualcomm Inc., Charter Communications, Huntington Bancshares, Match Group, Moderna Inc.,... читать дальше
.19 апреля 2023 года 16:59
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 1970 руб. за бумагу, сообщается в комментарии главного аналитика инвесткомпании Алексея Корнилова. "X5 Group показал хорошие операционные результаты по всем ключевым моментам, - указывает эксперт. -... читать дальше
.19 апреля 2023 года 16:35
Котировки акций Netflix Inc. останутся под давлением в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Компания Netflix во вторник опубликовала финансовые результаты за 1К23. Выручка в 1К23 выросла на 4% до $8,16 млрд и оказалась ниже прогноза аналитиков в $8,18... читать дальше
.19 апреля 2023 года 16:12
"Финам" подтверждает рейтинг акций Sands China на уровне "держать" с целевой ценой HKD31,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 13,6% от текущих уровней, сообщается аналитическом в материале инвесткомпании. "Акции Sands China бурно положительно отреагировали на... читать дальше
.19 апреля 2023 года 15:47
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг в акциях "НОВАТЭКа" против акций "Газпрома", сообщается в обзоре. Аналитики отмечают, что за месяц она принесла 8%, и в ближайшие 60 дней ожидают дополнительно доходность в... читать дальше
.19 апреля 2023 года 15:45
Рубль снижается к доллару, но чуть укрепляется к евро и юаню в среду днем под влиянием смешанных факторов
Москва. 19 апреля. Доллар США подрастает, а евро и китайский юань слегка дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в среду; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне влияния смешанных внешних и внутренних факторов. читать дальше
.19 апреля 2023 года 15:23
"Велес Капитал" позитивно оценивает кратко- и среднесрочные перспективы акций "МТС", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой. "Котировки акций "МТС" поднялись до самого высокого значения с июля 2022 года. С технической точки зрения бумаги "МТС" в среду закрыли июльский... читать дальше
.19 апреля 2023 года 14:58
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций State Street Corp. с целевой ценой $87 за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой. "Результаты State Street за I квартал 2023 года не оправдали ожиданий инвесторов, поскольку банк получил меньшие, чем... читать дальше
.19 апреля 2023 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 425 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,68%, стоп-приказ: 385 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Роснефть" отчиталась за 2022 год по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.