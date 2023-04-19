Вероятно продолжение роста рынка акций США в ближайшее время - БКС Экспресс

Явного сигнала на разворот американского фондового рынка пока нет, тренд вверх, скорее всего, пока продолжится, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индексы акций США закрылись по нулям во вторник, хотя формально S&P 500 в течение сессии успел обновить двухмесячный максимум. На пике было почти 4170 пунктов, и ход с мартовского "дна" к основному годовому сопротивлению на 4200 пунктов можно признать состоявшимся, а идею работы от покупок реализованной. Несмотря на ралли (10% за месяц), явного сигнала на разворот рынка пока нет. Тренд скорее продолжится, чем развернется, но и в ситуации относительного спокойствия на всякий случай нужно иметь путь к отступлению. Речь, конечно, о защите капитала через стоп-заявки, причем в последние недели мы неоднократно повышали планку риска, чтобы обезопасить накопленную прибыль. Сейчас уровнем, за который фондовым "быкам" не следует уходить с "лонгами", значится 4100 пунктов по S&P 500. А если тренд вверх разовьется, и индекс прорвет двойную вершину на 4200 пунктах, будем думать над переносом "стопа" еще выше", - пишет аналитик в обзоре.

Также Зельцер обращает внимание, что волатильность рынку могут придать корпоративные отчеты - в среду свои результаты за I квартал представят весомые представители индексов (Tesla, Morgan Stanley, Abbott Laboratories, International Business Machines, Alcoa и другие). Значительные отклонения фактических результатов корпораций от ожиданий участников способны оживить обстановку - и это как раз то, что надо активным игрокам, считает эксперт.

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