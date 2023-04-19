Brent торгуется у $84,6 за баррель

Фондовые индексы США изменились слабо и без единой динамики во вторник. Фондовые индексы стран АТР не показывают единой динамики на торгах в среду. Цены на нефть слабо снижаются в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительными и разнонаправленными изменениями.

Инвесторы оценивали неоднозначные квартальные отчетности компаний и банков. При этом позитивное влияние на настроения инвесторов оказали данные о состоянии экономики Китая.

ВВП КНР в первом квартале увеличился на 4,5% в годовом выражении. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%.

Между тем число новостроек в США в марте сократилось на 0,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,42 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек составляло 1,432 млн, а не 1,45 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали падение на 3,5% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

Акции Lockheed Martin (SPB: LMT) подорожали на 2,4% по итогам торгов. Выручка и скорректированная прибыль военно-промышленного концерна в первом квартале оказались выше консенсус-прогноза.

Стоимость производителя электропикапов Lordstown Motors Corp. поднялась на 2,8% на новости о том, что он возобновил производство и поставки. Выпуск машин был приостановлен в феврале из-за проблем с качеством ряда автозапчастей.

Цена акций Bank of America Corp. (SPB: BAC) повысилась на 0,6%. Банк в январе-марте увеличил выручку на 13%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль также превзошла прогноз.

В то же время котировки акций Goldman Sachs Group (SPB: GS) уменьшились на 1,7%. Чистая прибыль банка снизилась на 19% в первом квартале, но оказалась лучше прогнозов. При этом выручка не оправдала ожиданий.

Johnson & Johnson (SPB: JNJ) завершил первый квартал с чистым убытком из-за разовых факторов, хотя скорректированная прибыль превысила прогноз. Также крупнейший мировой производитель товаров для здоровья повысил прогноз финансовых показателей на весь 2023 год, однако акции подешевели на 2,8%.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 10,55 пункта (на 0,03%) и составил 33976,63 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Goldman Sachs и J&J стали акции Verizon Communications (SPB: VZ) Inc., подешевевшие на 1,3%, а также Intel Corp. (SPB: INTC) и Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) - на 1%.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов снизился на 4,31 пункта (на 0,04%) и завершил сессию на отметке 12153,41 пункта.

При этом значение Standard & Poor''s 500 выросло за день на 3,55 пункта (на 0,09%) - до 4154,87 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на торгах в среду изменяются разнонаправленно.

Давление на рынок продолжают оказывать сохраняющиеся опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Кроме того, эксперты не уверены в том, что рост китайской экономики продолжит ускоряться, как это было в первом квартале, отмечает Trading Economics.

Экономика Китая в первом квартале 2023 года увеличилась на 4,5% в годовом выражении, сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, по данным Trading Economics.

Эксперты, однако, высказывают мнение о том, что существенное ускорение темпов роста ВВП КНР в январе-марте обусловлено всплеском отложенной активности, учитывая, что еще в четвертом квартале прошлого года в стране действовали жесткие карантинные ограничения.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,15% в ходе торгов.

В числе лидеров снижения - акции технологических и телекоммуникационных компаний. Бумаги Kunlun Tech Co. подешевели на 1,4%, Goertek Inc. - на 1,5%, East Money Information Co. - на 0,5%, China United Network - на 4,6%, China Telecom (SPB: 728) - на 3%.

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,6%.

Котировки акций девелоперов Country Garden Services и Hang Lung Properties упали на 4% и 2,5% соответственно, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 1,7%, производителя спортивных товаров Li Ning - на 2,5%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,3%. Акции Toyota Motor подешевели на 0,7%, Nintendo - на 0,6%, Shin-Etsu Chemical - на 0,8%, Recruit Holdings - на 1,7%.

Промпроизводство в Японии в феврале, согласно окончательным данным, выросло на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Предварительно сообщалось о повышении на 4,5%. Таким образом, темпы роста промпроизводства в позапрошлом месяце были максимальными с июня 2022 года.

В годовом выражении промпроизводство в Японии в феврале уменьшилось по итогам четвертого месяца подряд - на 0,5%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,25%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%.

Стоимость бумаг BHP Group увеличилась на 1,7%, Rio Tinto - на 1,5%, Fortescue Metals - снизилась на 0,2%.

Цены на нефть слабо снижаются в среду в преддверии публикацией еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в среду составляет $84,6 баррель, что на $0,17 (0,20%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,01 до $84,77 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,16 (0,2%), до $80,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,03, до $80,86 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 апреля, на 2,675 млн баррелей.

Официальные данные будут обнародованы Минэнерго США в среду в 17:30 мск. Эксперты в среднем ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,088 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Нефтяной рынок продолжает оставаться в довольно узком ценовом диапазоне, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV в Сингапуре. - Похоже, опасения в отношении перспектив спроса сохраняются, и сигналы снижения маржи нефтеперерабатывающих предприятий в Азии их лишь усиливают".