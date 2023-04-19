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19 апреля 2023 года 11:37

Рынок акций РФ после негативного старта торгов продолжил рост, индекс МосБиржи превысил 2625п

Москва. 19 апреля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в среду на фоне ухудшения внешней конъюнктуры возобновил рост, индекс МосБиржи превысил 2625 пунктов, в очередной раз обновив максимум за год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2625,44 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1013,1 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,1%.

Доллар стоит 81,61 рубля (+0,16 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +0,9% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи в отсутствие негативных новостей будет стараться закрепиться выше отметки 2600 пунктов. "Отдаем предпочтение акциям сталелитейщиков и бумагам потребительского сегмента. "Фишки" нефтегазового сектора, на наш взгляд, будут двигаться хуже рынка. Отдельно отметим, рынок становится более уязвимым к новостному фону, по этой причине коррекционные настроения могут довольно быстро вернуться", - считает аналитик.

Накануне на рынок акций вернулся спрос на бумаги сталелитейщиков. Сильнее остальных выросли акции НЛМК ввиду того, что они заметно отстали от бумаг ММК и "Северстали". Триггером для роста стал переток средств инвесторов из перекупленных акций нефтегазового сектора, а также неплохие операционные результаты ММК. Также продолжили рост акции Сбербанка в преддверии ГОСА в пятницу, отметил аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду слабо негативный. В Китае инвесторы реагируют на сохраняющиеся проблемы с сектором недвижимости, а также продолжающееся ухудшение отношений с США. Нефть под давлением страхов более высоких ставок и потенциальной рецессии в развитых странах. Рубль слабеет в утренние часы, но российский рынок акций продолжает попытки роста, несмотря техническую перекупленность, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, близость локальных максимумов может ограничивать рост рынка акций, тем более внешний фон ухудшился.

В США представители ФРС в своих выступлениях подтверждают перспективу дальнейшего повышения процентных ставок как минимум в мае. В Европе в среду индексы снижаются, также проседает нефть. Для индекса МосБиржи в случае нисходящий коррекции поддержкой выступает уровень 2590 пунктов, отмечает Кожухова.

На рынках Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%; китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Давление на рынки продолжают оказывать сохраняющиеся опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Кроме того, эксперты не уверены в том, что рост китайской экономики продолжит ускоряться, как это было в первом квартале, отмечает Trading Economics.

Эксперты высказывают мнение о том, что существенное ускорение темпов роста ВВП КНР в январе-марте было обусловлено всплеском отложенной активности, учитывая, что еще в IV квартале прошлого года в стране действовали жесткие карантинные ограничения.

Промпроизводство в Японии в феврале, согласно окончательным данным, выросло на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Предварительно сообщалось о повышении на 4,5%. Таким образом, темпы роста промпроизводства в позапрошлом месяце были максимальными с июня 2022 года. В годовом выражении промпроизводство в Японии в феврале уменьшилось по итогам четвертого месяца подряд - на 0,5%.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление темпов роста потребительских цен в марте до 9,8%.

На нефтяном рынке утром в среду цены вернулись к снижению в преддверии публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране (17:30 МСК).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $83,9 за баррель (-1% и +0,01% накануне), майская цена WTI - $80,07 за баррель (-1% и +0,03% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 апреля, на 2,675 млн баррелей.

От официальных данных Минэнерго США эксперты в среднем ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,088 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-7,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-2,8%).

Совет директоров "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-0,2%, до 60,35 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,29 руб. на акцию, сообщила компания накануне вечером. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 10,188 млрд рублей. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлен 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым собранием акционеров компании. Дата и формат годового собрания акционеров "Совкомфлота" пока не определены.

Чистая прибыль "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,2%) по РСБУ в первом квартале 2023 года сократилась в 6 раз относительно аналогичного периода прошлого года, до 2,99 млрд рублей, сообщается в отчетности компании. Выручка снизилась в 2,2 раза, до 40,4 млрд рублей. Себестоимость уменьшилась в 1,74 раза, до 35,89 млрд рублей.

Выросли акции VEON (MOEX: VEON) (+13,8%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+9,8% и +16,7% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,8% и +3,3% "префы"), OR Group (MOEX: ORUP) (+4,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,99 млрд рублей (из них 4,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,09 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,02 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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