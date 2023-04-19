"Открытие Инвестиции" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций ММК

"Открытие Инвестиции" по-прежнему сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале начальника управления анализа рынков, эксперта "Открытие Research" Алексея Павлова.

"В целом никаких сюрпризов в опубликованной во вторник отчетности "ММК" за 1К23 мы не увидели. Рост продаж в квартальном сопоставлении, по данным эмитента, связан в первую очередь с благоприятной конъюнктурой на основных рынках сбыта. При этом продажи турецкого актива значительно сократились вследствие ограничений, связанных с землетрясением. Из-за проблем в Турции наблюдался и спад показателей компании в годовом сопоставлении. Никаких ценовых ориентиров "ММК" не раскрыл. При этом компания ожидает во втором квартале сохранение достаточно благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке, а также активизации спроса на фоне сезонного повышения строительной активности", - пишет Павлов в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.