Курс рубля, вероятно, останется выше 81 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, пока останется выше уровня в 81 руб./$1 с потенциалом к движению ниже в начале следующей недели; пик апрельского налогового периода в РФ придется на 28 число, и пока влияние этого фактора на динамику рубля ограничено, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.