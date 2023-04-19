Возможно продолжение боковой динамики на рынке ОФЗ в среду - ПСБ

Возможно продолжение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга находятся в фокусе внимания в среду. Ведомство планирует продать классический выпуск ОФЗ-ПД 26242 (срочностью 6,4 года) и инфляционный ОФЗ-ИН 52005 (срочностью 10 лет). Согласно оперативным данным, в апреле правительство РФ увеличило интенсивность расходования средств, что предполагает увеличение потребности в заимствованиях. На этом фоне предложение Минфином на аукционах среднесрочных ОФЗ, пользующихся большим спросом, чем длинные, выглядит логично. При сохранении Минфином консервативной тактики по размещению нового госдолга с премией к вторичному рынку в пределах 5 б.п. ожидаем продолжение боковой динамики на рынке ОФЗ", - указывает эксперт в комментарии.

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