Доходности ОФЗ, скорее всего, останутся на текущих уровнях в среду - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, останутся на текущих уровнях на торгах в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Минфин предложит на аукционах в среду 6-летний выпуск ОФЗ с фиксированным купоном и 10-летний инфляционный линкер. На наш взгляд, такая комбинация вряд ли окажет давление на вторичный рынок, и доходности останутся на прежних уровнях. После закрытия торгов выйдут важные данные по недельной инфляции в России", - указывают эксперты в комментарии.

Курс рубля, вероятно, сможет вернуться к уровню 81,5 руб./$1 по итогам торгов в среду, полагают в инвестбанке.

"Рынок по-прежнему сомневается в том, что рост спроса на нефть в2023 году будет устойчивым. Комментарии представителей ФРС США о перспективах денежно-кредитной политики также оказали давление на котировки. Мы полагаем, что в среду цена нефти марки Brent останется в диапазоне $84-85 за баррель", - отмечают в SberCIB.

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