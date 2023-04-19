Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, еврозоне и США:

- Индекс цен производителей в России за март;

- ИПЦ еврозоны за март;

- Данные по рынку ипотеки и еженедельная статистика по запасам углеводородов в США.

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