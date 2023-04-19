Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительными и разнонаправленными изменениями. Инвесторы оценивали неоднозначные квартальные отчетности компаний и банков. При этом позитивное влияние на настроения инвесторов оказали данные о состоянии экономики Китая. ВВП КНР в первом квартале увеличился на 4,5% в годовом выражении. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%.

Между тем число новостроек в США в марте сократилось на 0,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,42 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек составляло 1,432 млн, а не 1,45 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали падение на 3,5% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона на торгах в среду изменяются разнонаправленно. Давление на рынок продолжают оказывать сохраняющиеся опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Кроме того, эксперты не уверены в том, что рост китайской экономики продолжит ускоряться, как это было в первом квартале. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,15% в ходе торгов. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,6%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,22%. Вместе с тем южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,25%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются во вторник утром в преддверии публикацией еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:33 мск в среду составила $84,34 баррель, что на 0,51% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,01 до $84,77 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,52%, до $80,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,03, до $80,86 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 апреля, на 2,675 млн баррелей. Официальные данные будут обнародованы Минэнерго США в среду в 17:30 мск. Эксперты в среднем ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,088 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 апреля упала в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,21 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,427 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник не изменился и составил 109,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 848,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,25%), "АФК Система-1Р-11" (+0,23%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,4%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,19%) и "Росбанк-002Р-09" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" завершила размещение облигаций серии 004Р-03 объемом 1,7 млрд рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация спустя 2,5 года после начала обращения бумаг. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3% годовых.

Научно-технический центр АО "Заслон" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,89% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей на уровне 13,05% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,3% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-09R объемом 5 млрд рублей на уровне 10,44% годовых и 7-летних облигаций серии 001P-10R объемом 10 млрд рублей на уровне 11,15% годовых. Ставке 5-летнего выпуска соответствует доходность к погашению на уровне 10,86% годовых, 7-летнего выпуска - 11,62% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуски прошел 18 апреля без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 25 апреля.

Кроме того, ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 40-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 4,51% годовых. Компания разместила инфраструктурные бонды 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.

Евразийский банк развития (ЕАБР) перенес на неопределенный срок сбор заявок на 5-летние облигации серии 003Р-007 объемом 10 млрд рублей, дата книги будет определена позднее. Первоначально книга заявок была запланирована на 18 апреля, в день открытия финансовая организация и источники сообщали о переносе сбора заявок на 19 апреля. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". ЕАБР установил ориентир спреда к RUONIA на уровне не выше 190-200 базисных пунктов. Купоны полугодовые.

ООО "Газпром капитал" 21 апреля c 10:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-10 объемом не менее 20 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 110 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4 года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 26 апреля.

АО "Южуралзолото" 25 апреля планирует собрать книгу заявок на приобретение выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 2 или 2,5 года. Ориентир доходности - премия не более 210 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны полугодовые. Для компании это станет третьим выходом на публичный долговой рынок и первым рублевым опытом.

АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) 26 апреля планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные. Дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 года по ставке полугодового купона 10,8% годовых. Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.