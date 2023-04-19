19 апреля 2023 года 09:00
Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня под воздействием разнонаправленных факторов
Москва. 19 апреля. Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не меняется под воздействием разнонаправленных факторов.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,5375 руб./$1 (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,53 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,6 коп. - до 11,85 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна, поскольку на нее влияют противоречивые факторы. С одной стороны, некоторое давление на рубль оказывает вновь обсуждаемая санкционная тематика. С другой стороны, поддержку оказывает приближающийся налоговый период, благодаря которому экспортеры начинают продавать валютную выручку. Мировые рынки капитала колеблются разнонаправленно с небольшой динамикой, нефтяные котировки едва заметно снижаются.
Антироссийские санкции обсуждались накануне на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Японии. В заявлении, принятом по итогам встречи, подчеркивается, что главы МИД стран G7 согласились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, они согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций и предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами. Министры иностранных дел "Большой семерки" завершили трехдневную встречу в японском городе Каруидзава (префектура Нагано) во вторник.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,66 за баррель, что на 0,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,76 за баррель, что на 0,12% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительными и разнонаправленными изменениями. Инвесторы оценивали неоднозначные квартальные отчетности компаний и банков. При этом позитивное влияние на настроения инвесторов оказали данные о состоянии экономики Китая.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 снижается на 0,37%, китайский CSI300 - на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,48%, при этом южнокорейский Kospi растет на 0,21%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,13%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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19 апреля 2023 года 19:33
Москва. 19 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли по итогам торгов на Московской бирже в среду; рубль снизился к бивалютной корзине под давлением упавшей нефти. читать дальше
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19 апреля 2023 года 19:23
Москва. 19 апреля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и заявлений президента Южной Кореи по поводу возможности поставок вооружения Украине. Индекс Мосбиржи откатился в район рубежа 2600 пунктов после утреннего обновления годового максимума; в лидерах отката выступили бумаги "Северстали" (-2,6%) после рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды за 2022 год. читать дальше
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19 апреля 2023 года 19:11
Москва. 19 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше
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19 апреля 2023 года 18:59
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Bank of New York Mellon с целевой ценой $63 за штуку, что предполагает потенциал роста 40% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Bank of New York Mellon отчитался за 1К23. Прибыль на акцию (EPS) составила... читать дальше
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19 апреля 2023 года 18:12
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили прогнозную цену акций State Street Corp. со $100 до $90 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.
"State Street 17 апреля отчиталась за 1К23: операционная прибыль снизилась до $1,52/акц. с $1,57/акц. годом... читать дальше
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19 апреля 2023 года 17:50
"Финам" повысил рейтинг акций "РусГидро" с "держать" до "покупать" и присвоил целевую цену 0,92 руб. за штуку на 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 10% с текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
С учетом вероятных дивидендов за 2022 год потенциал составляет... читать дальше
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19 апреля 2023 года 17:25
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, увеличив экспозицию на финансовый сектор, сообщается в материале телеграм-канала.
Новый состав топ-10 глобальных акций: Activision Blizzard, Alphabet Inc., Qualcomm Inc., Charter Communications, Huntington Bancshares, Match Group, Moderna Inc.,... читать дальше
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19 апреля 2023 года 16:59
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 1970 руб. за бумагу, сообщается в комментарии главного аналитика инвесткомпании Алексея Корнилова.
"X5 Group показал хорошие операционные результаты по всем ключевым моментам, - указывает эксперт. -... читать дальше
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19 апреля 2023 года 16:35
Котировки акций Netflix Inc. останутся под давлением в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".
"Компания Netflix во вторник опубликовала финансовые результаты за 1К23. Выручка в 1К23 выросла на 4% до $8,16 млрд и оказалась ниже прогноза аналитиков в $8,18... читать дальше
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19 апреля 2023 года 16:12
"Финам" подтверждает рейтинг акций Sands China на уровне "держать" с целевой ценой HKD31,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 13,6% от текущих уровней, сообщается аналитическом в материале инвесткомпании.
"Акции Sands China бурно положительно отреагировали на... читать дальше
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19 апреля 2023 года 15:47
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг в акциях "НОВАТЭКа" против акций "Газпрома", сообщается в обзоре.
Аналитики отмечают, что за месяц она принесла 8%, и в ближайшие 60 дней ожидают дополнительно доходность в... читать дальше
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19 апреля 2023 года 15:45
Москва. 19 апреля. Доллар США подрастает, а евро и китайский юань слегка дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в среду; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне влияния смешанных внешних и внутренних факторов. читать дальше
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19 апреля 2023 года 15:23
"Велес Капитал" позитивно оценивает кратко- и среднесрочные перспективы акций "МТС", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой.
"Котировки акций "МТС" поднялись до самого высокого значения с июля 2022 года. С технической точки зрения бумаги "МТС" в среду закрыли июльский... читать дальше
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19 апреля 2023 года 14:58
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций State Street Corp. с целевой ценой $87 за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой.
"Результаты State Street за I квартал 2023 года не оправдали ожиданий инвесторов, поскольку банк получил меньшие, чем... читать дальше
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19 апреля 2023 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 425 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,68%, стоп-приказ: 385 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Роснефть" отчиталась за 2022 год по... читать дальше
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