"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций BofA

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Bank of America Corp. (BofA) с прогнозной стоимостью на уровне $37,6 за штуку на июнь 2023 года на фоне опубликованных эмитентом неплохих финансовых результатов за I квартал текущего года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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