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18 апреля 2023 года 19:45

Рубль слегка снизился к основным валютам во вторник после умеренного укрепления накануне

Москва. 18 апреля. Доллар США, евро и китайский юань слегка подросли по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль немного снизился к бивалютной корзине после умеренного укрепления накануне.

Курс доллара США составил 81,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,3925 руб./EUR1, подорожав на 24 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 13,4 копейки - до 85,02 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 3 копейки - до 11,844 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов 18 апреля после повышения накануне. Давление на рубль исходило, прежде всего, от возросших рисков расширения антироссийских санкций, решение о чем было принято по итогам встречи министров иностранных дел "Большой семерки" в Японии. Вместе с тем поддержку нацвалюте во второй половине дня оказали развернувшиеся вверх мировые цены на нефть, что в итоге привело к росту валютной пары "доллар-рубль" по итогам дня менее чем на 5 копеек.

В заявлении, принятом по итогам встречи, подчеркивается, что главы МИД стран G7 согласились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, они согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций и поставок оружия в Россию третьими сторонами. Министры иностранных дел "Большой семерки" завершили трехдневную встречу в японском городе Каруидзава (префектура Нагано) во вторник.

Банк России продолжает работу по возврату международных резервов в долларах и евро, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть", - сказала Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме. Председатель Банка России напомнила, что указом президента РФ введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. "Поэтому у нас есть переговорная позиция по этому вопросу", - отметила она. ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов.

Международные резервы РФ на 7 апреля 2023 года достигли $600,8 млрд, тогда как на 6 января 2023 года они составляли $582 млрд. "Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, но и учитываем и то, как меняется наша внешняя торговля", - подчеркнула Набиуллина.

Цены на нефть умеренно подрастают вечером во вторник, трейдеры оценивают данные о добыче, переработке и ВВП в Китае и риски повышения процентных ставок в США. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 0,44% - до $85,13 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени повысились на 0,54% - до $81,27 за баррель.

Китай в марте увеличил добычу нефти на 2,4% - до 18,2 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Объем нефтепереработки вырос на 8,8% и составил 63,9 млн тонн, что является рекордом. Темпы роста китайской экономики составили 4,5% в годовом выражении против 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%.

"Отечественная валюта продолжает держаться за уровни в районе 81,5 рубля за доллар. В поддержку рубля выступает приближающийся период налоговой отчетности. Однако на курс продолжает давить несколько снизившийся в последние месяцы объем валютной выручки. Данный фактор немного перевешивает некоторые позитивные сигналы, в том числе развернувшиеся вверх цены на нефть. Хотя корреляция рубля с привычными ориентирами в последнее время все более слабая", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Без шоковых геополитических событий резкие колебания курса рубля в ближайшее время маловероятны. Спекулятивный спрос на валюту, кажется, удалось остудить. Торговые объемы в парах "доллар-рубль" и "юань-рубль" пока ниже 100 млрд рублей в день, но экспортеры, похоже, повышают предложение. Поэтому наши краткосрочные ожидания снижения курса доллара в диапазон 80-80,5 рубля остаются в силе. Если цены на нефть Brent уже бы штурмовали отметку $90 за баррель, мы могли более уверенно говорить о возможном снижении курса американской валюты ниже 80 рублей. Однако пока такое движение по-прежнему остается неочевидным", - полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Российский рубль во вторник чуть снизился по отношению к доллару США, однако в целом остался в узком диапазоне 81-82,5 руб./$1. Стабильность рубля обусловлена стабильностью цен на нефть и приближением налогового периода. Также определенным подспорьем для рубля является снижение американской валюты по отношению к корзине мировых валют. Вероятно, в ближайшее время консолидация рубля на достигнутых уровнях сохранится, а также не исключены попытки немного укрепиться", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 19 апреля на 2,51 копейки, до 81,6028 руб./$1, и снизил курс евро на 8,77 копейки, до 89,5713 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник снизился на 10,18 копейки по отношению к понедельнику и составил 81,6079 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 4,33 копейки и составил 81,5829 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 197,13 млн, из которых $362,401 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $834,729 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 18 апреля уменьшился на 17 копеек, до 89,588 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 4,74 копейки, до 89,5512 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR401,208 млн, из которых EUR101,455 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR299,753 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 18 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,254 трлн рублей (при лимите 2,62 трлн рублей и спросе 2,254 трлн рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 апреля, банки разместили 2,605 трлн рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 2,605 трлн рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 3 базисных пункта - до 7,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 6 базисных пунктов - до 7,74% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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