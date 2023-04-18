Рынок акций РФ во вторник превысил 2615п по индексу Мосбиржи, обновив максимум за год

Москва. 18 апреля. Рынок акций РФ завершил основные торги ростом большинства blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и вечерних попыток нефти подрасти, сдерживающим фактором выступили антироссийские санкционные новости от стран G7. Индекс Мосбиржи обновил максимум за год и превысил 2615 пунктов, в лидерах роста выступили акции металлургов, "Магнита" (+3,1%) и Сбербанка (+2,1%).

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос до 2615,62 пункта (+0,8%), индекс РТС - до 1010,87 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 81,42 рубля (+0,02 рубля).

Главы МИД стран G7 согласились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву в связи с ситуацией на Украине, следует из заявления министров иностранных дел "семерки", принятого по итогам их встречи в Японии. Кроме того, они согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций и поставок оружия в Россию третьими сторонами.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,4%), "Магнита" (+3,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,3%), Сбербанка (+2,1% и +2,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Мировой спрос на сталь в 2023 году увеличится на 2,3% и составит 1,822 млрд тонн (1,782 млрд тонн в 2022 году), прогнозирует Всемирная ассоциация стали (World Steel Association). В 2024 году, согласно ожиданиям WSA, спрос на сталь повысится на 1,7%, до 1,854 млрд тонн.

Между тем, согласно прогнозу ассоциации, в России потребление стали упадет в этом году на 5% (до 39,6 млн тонн), а в 2024 году ассоциация ожидает снижения объемов потребления металла в РФ еще на 7% (до 36,9 млн тонн).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций РФ во вторник протестировал рубеж 2600 пунктов по индексу МосБиржи, днем отмечалась локальная коррекция, но к закрытию торгов игроки вернулись к покупкам. Локомотивом всего поступательного движения вверх выступили акции Сбербанка, судьба дивидендов по которым решится в эту пятницу (на повестке стоят выплаты по 25 рублей на акцию каждого вида). Не отставали от него утром и ритейлеры: группа X5 Retail (MOEX: FIVE), показавшая рост выручки по кварталу, и бумаги "Магнита".

Текущий уровень индекса МосБиржи достиг максимума за год, что скорее будет говорить о том, что для дальнейшего роста потребуются уже объективные причины, полагает Шепелев.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, статистика о росте ВВП Китая в первом квартале на 4,5% придала позитивный импульс рынкам акций по всему миру. В МВФ считают, что в ближайшие пять лет именно КНР будет локомотивом роста мировой экономики. С учетом переориентации экспортных потоков РФ в Юго-Восточную Азию - это позитивная для страны новость.

В лидеры роста на новостях об усилении в Китае спроса на энергоресурсы, в том числе из РФ, вышли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+7,4%). В среду индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2550-2650 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, российский рынок обновил очередной максимум индекса Мосбиржи с апреля прошлого года, затем отмечалась ожидаемая волна локальной фиксации прибыли. В целом сдерживающим фактором для роста рынка выступает его сильная техническая перекупленность.

Акции ММК довольно вяло отреагировали на операционную отчетность, которую можно все-таки назвать обнадеживающей: комбинат в I квартале увеличил выплавку стали на 8,1% кв/кв, продажи - на 2,8% кв/кв. Компания ожидает во втором квартале сохранения достаточно благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке, а также активизации спроса на фоне сезонного повышения строительной активности, отмечает аналитик.

Сильная статистика по Китаю не смогла вдохновить котировки нефти на уверенный рост, так как теперь на первый план выходят опасения рецессии в Европе и Северной Америке. Из Ирака также приходят новости о том, что федеральное правительство страны проводит очередные переговоры с властями курдской автономии о возобновлении поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан, который простаивает уже три недели, отмечает Кочетков.

В Германии улучшаются экономические условия, но настроения бизнеса лучше не становятся. Индекс текущих экономических условий в Германии вырос до -32,5 пункта с -46,5 пункта в марте при ожиданиях -40 пунктов. Однако индекс экономических настроений снизился до 4,1 пункта с 13,0 пункта в марте при ожиданиях роста до 15,3 пункта. Тем не менее, в Европе лидировал банковский сектор, который продолжает успокаиваться после мартовского кризиса, констатирует Кочетков.

Статистика из США оказалась довольно негативной. Число разрешений на строительство упало за март на 8,8%, а новых строительств - на 0,8%. В обоих случаях данные оказались хуже прогнозов. Однако слабая статистика явно нравится рынку США, как и продолжающийся поток корпоративных отчётов. Goldman Sachs неожиданно слабо отчитался за I квартал, сообщив о выручке в объеме $12,22 млрд при ожиданиях $12,79 млрд. Bank of America, напротив, показал неплохой прирост кредитного бизнеса за счет повышения ставок. Johnson & Johnson (SPB: JNJ) сообщила о росте выручки на 5,6% в I квартале, до $24,75 млрд, при ожиданиях $23,67 млрд, отмечает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина полагает, что на рынке акций РФ пока сохраняется восходящий тренд, индекс МосБиржи продолжает обновлять годовые максимумы, что сменяется локальными коррекциями. В частности, индекс МосБиржи за последние два месяца вырос на 18%, и заметно увеличивается отрыв индекса от 50-дневной скользящей средней - сейчас он составляет более 10%, что может послужить причиной технического отката в краткосрочной перспективе, полагает Лапшина.

Во вторник в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,6%), выросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,5%), но наметилась коррекция в США (индексы теряют 0,1-0,4% во главе с Dow) на фоне сильных статданных из Китая и квартальных отчетов в США.

Экономика КНР в I квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении. Темпы роста существенно ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, сообщает Trading Economics.

Объем розничных продаж в КНР в марте подскочил на 10,6% относительно того же месяца годом ранее, максимальными темпами с июня 2021 года и лучше ожидавшегося роста на 7,4%. Темпы роста промышленного производства ускорились до 3,9% по сравнению с 2,4% в январе-феврале, а безработица снизилась до 5,3% с 5,6%, опустившись до минимума за семь месяцев.

По данным Минторга США, число новостроек в США в марте сократилось на 0,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,42 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек равнялось 1,432 млн, а не 1,45 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение мартовского показателя до 1,4 млн с объявленного ранее февральского уровня, согласно данным Trading Economics.

Bank of America в январе-марте увеличил выручку на 13%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков; чистая прибыль также превзошла прогноз. Lockheed Martin (SPB: LMT) увеличил выручку в первом квартале на 1%, выручка и скорректированная прибыль военно-промышленного концерна также оказались выше консенсус-прогноза.

Компания Johnson & Johnson завершила первый квартал с чистым убытком из-за разовых факторов, но скорректированная прибыль превысила прогноз. Кроме того, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья повысил прогноз финансовых показателей на весь 2023 год.

Чистая прибыль банка Goldman Sachs в первом квартале снизилась на 19%, но оказалась лучше прогнозов, однако выручка банка не оправдала ожиданий.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены умеренно подросли. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $85,15 за баррель (+0,5% и -1,8% в понедельник), майская цена WTI - $81,27 за баррель (+0,5% и -2,1% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+14,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+11,7%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (+10,2%), акции VEON (MOEX: VEON) (+8,2%), "Мечела" (+7,4% и +5,1% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+6,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+5,8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5%), Cian (MOEX: CIAN) (+4,6%), акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+4,5%), GDR X5 Retail (+4,5%).

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+1,2%) в январе-марте 2023 года получило 645,1 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 27,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 20,4% - до 5,267 млрд рублей, а себестоимость - на 10,7%, до 4,443 млрд рублей.

Подешевели акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-4,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,9%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-3,6%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,4%).

Просели расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-1,2%, до 32,37 рубля) после скачка в начале торгов на 4,2% (до 34,15 рубля) на фоне выхода годового отчета компании.

Группа компаний "О''Кей" по итогам 2022 года нарастила чистую прибыль по МСФО на 16,2% - до 242 млн рублей, говорится в сообщении ГК. EBITDA увеличилась на 9,8%, до 17,02 млрд рублей, рентабельность показателя составила 8,4% против 8,3% в 2021 году. Валовая прибыль группы "О''Кей" по итогам прошлого года выросла на 11,1%, до 46,81 млрд рублей, валовая маржа составила 23,2% против 22,5% в 2021 году. Общая выручка увеличилась на 8,1%, до 202,17 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 55,3 млрд рублей (из них 19,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,98 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,52 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").