"БКС МИ" повысил целевую цену акций Quanta Services до $192

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Quanta Services со $189 до $192 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем кратко- и долгосрочные перспективы компании. На конец 4К22 у нее зафиксирован рекордный объем заказов - $24,1 млрд. Quanta может получить поддержку от роста инвестпрограмм электроэнергетиков, расширения услуг 5G и ШПД в сельской местности, закона 2021 г. об инфраструктурных инвестициях: выделение $1.2 трлн на развитие электроэнергии из возобновляемых источников, строительство станций подзарядки для электромобилей, финансирование технологий помощи электроэнергетикам в экстремальных погодных условиях. Мы повышаем прогноз прибыли на 2023 г. до $7,52 с $7,50 и подтверждаем оценку на 2024 год на уровне $8,50". - отмечают эксперты.

Quanta Services предоставляет инфраструктурные решения для электроэнергетической отрасли, нефтегазового сектора, сектора коммуникаций и возобновляемых источников энергии.

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