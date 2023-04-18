Цены евробондов РФ слегка снизились во вторник, несмотря на рост UST

Москва. 18 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка снизились, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 36 базисных пунктов - до 61,62% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 10,08% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1 базисный пункт - до 64,25% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 9,43% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 26 базисных пунктов, подешевев до 42,82% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 12,87% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,67% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 36,15% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1 базисный пункт - до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 27,75% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел за день на 6 базисных пунктов - до 89,31% от номинала (его доходность выросла на 39 базисных пунктов и составила 29,53% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 8 базисных пунктов, составив 65,87% от номинала.

И лишь евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего торгового дня всего 1 базисный пункт, подорожав до 41,49% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 22,01% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 апреля находилась под влиянием ряда негативных факторов, в их числе возросшие риски расширения антироссийских санкций, решение о чем было принято по итогам встречи министров иностранных дел "Большой семерки" в Японии. В заявлении, принятом по итогам встречи, подчеркивается, что главы МИД стран G7 согласились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, они согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций и поставок оружия в Россию третьими сторонами. Министры иностранных дел "Большой семерки" завершили трехдневную встречу в японском городе Каруидзава (префектура Нагано) во вторник утром.

Вместе с тем котировки US Treasuries умеренно подрастают в ходе торгов во вторник; глобальные инвесторы оценивают новую порцию опубликованной макроэкономической статистики.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, сократилось на 0,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,42 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек составляло 1,432 млн, а не 1,45 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали падение на 3,5% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

ВВП Китая в первом квартале увеличился на 4,5% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления страны. Таким образом, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, сообщает Trading Economics.