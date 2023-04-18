"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 Retail с целью 2624 руб

Аналитики инвестиционной компании "Велес Капитал" рекомендуют покупать GDR X5 Retail Group с целевой ценой 2624 руб. за штуку, сообщается в комментарии.

"Группа X5 представила свои операционные результаты за I кв. 2023 года, которые, как мы полагаем, были позитивными, - пишет аналитик Артем Михайлин. - На фоне замедления инфляции и эффекта высокой базы сравнения темпы роста продаж ритейлера постепенно снижаются, что наиболее ярко проявилось в марте. Рост сопоставимых продаж и чистой розничной выручки в прошедшем квартале был меньше чем в 4К чуть более чем на 1 п.п. При этом показатели остаются на высоком уровне, значительно опережая динамику рынка. В частности, X5 удается поддерживать достойный рост трафика в своих магазинах. Дополнительный позитивный эффект на результаты оказала консолидация восточносибирских розничных сетей, выручка которых в этот раз была отражена за все 3 месяца".

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