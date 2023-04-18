"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью на уровне 1970 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"X5 показал хорошие операционные результаты по всем ключевым моментам. Компания продолжает географическую экспансию в основном за счет M&A. Полагаем, что в результате органического и неорганического роста эмитент продолжит показывать двузначный рост выручки в 2023 году, что при сохранении рентабельности транслируется в аналогичный прирост прибыли. Низкая долговая нагрузка позволяет в перспективе направлять не менее 70% свободного денежного потока в виде дивидендов акционерам, что может составить до 200 рублей на бумагу за 2023 год", - указывает главный аналитик управления анализа рынков, эксперт "Открытие Research" Алексей Корнилов.

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