Рубль слегка снижается к основным валютам во вторник днем после умеренного укрепления накануне

Москва. 18 апреля. Доллар США, евро и китайский юань слегка подрастают в ходе дневных торгов на Московской бирже во вторник; рубль немного снижается к бивалютной корзине после умеренного укрепления накануне.

Курс доллара США составил 81,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,47 руб./EUR1, подорожав на 31,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 23,66 копейки - до 85,13 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 2,9 копейки - до 11,84 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к основным мировым валютам в ходе дневных торгов 18 апреля после повышения накануне и на фоне усилившей снижение нефти. Давление на рубль также исходит от рисков расширения антироссийских санкций, решение о чем было принято по итогам встречи министров иностранных дел "Большой семерки" в Японии.

В заявлении, принятом по итогам встречи, подчеркивается, что главы МИД стран G7 согласились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, они согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций и поставок оружия в Россию третьими сторонами.

Министры иностранных дел "Большой семерки" завершили трехдневную встречу в японском городе Каруидзава (префектура Нагано) во вторник утром.

Банк России продолжает работу по возврату международных резервов в долларах и евро, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть", - сказала Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме.

Председатель Банка России напомнила, что указом президента РФ введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. "Поэтому у нас есть переговорная позиция по этому вопросу", - отметила она.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов.

Международные резервы РФ на 7 апреля 2023 года достигли $600,8 млрд, тогда как на 6 января 2023 года они составляли $582 млрд. "Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, но и учитываем и то, как меняется наша внешняя торговля", - подчеркнула Набиуллина.

Цены на нефть начали слабо снижаться днем во вторник на опасениях сокращения глобального спроса на топливо. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,37% - до $84,45 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,41% - до $80,5 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,1%.

Как стало известно в понедельник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до плюс 10,8 пункта по сравнению с минус 24,6 пункта в прошлом месяце. Индикатор поднялся в положительную зону впервые за пять месяцев и обновил максимум с июля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста лишь до минус 18 пунктов.

Индикатор указал на устойчивость американской экономики, что усиливает вероятность новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системой, отмечает MarketWatch.

"Без шоковых геополитических событий резкие колебания курса рубля в ближайшее время маловероятны. Спекулятивный спрос на валюту, кажется, удалось остудить. Торговые объемы в парах "доллар-рубль" и "юань-рубль" пока ниже 100 млрд руб. в день, но экспортеры, похоже, повышают предложение. Поэтому наши краткосрочные ожидания снижения курса в диапазон 80,50 - 80,00 остаются в силе. Если цены на нефть Brent уже бы штурмовали отметку $90 за баррель, мы могли более уверенно говорить о возможном снижении курса ниже отметки 80. Однако пока такое движение по-прежнему остается неочевидным", - полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Рубль в понедельник смог укрепиться в рамках коррекции. Отчасти такой динамике могли способствовать новости о планируемом введении ограничений на объемы покупок валюты для продажи активов нерезидентов. Минфин РФ вчера сообщил о росте цен Urals до $51,15 за баррель в период с середины марта до середины апреля. На фоне восстановления экспорта у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к снижению к 81 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российский рубль во вторник чуть снижается по отношению к доллару США, однако в целом остался в узком диапазоне 81 - 82,5. Стабильность рубля обусловлена стабильностью цен на нефть и приближением налогового периода. Также определенным подспорьем для рубля является снижение американской валюты по отношению к корзине мировых валют. Вероятно, в ближайшее время консолидация рубля усилится на достигнутых уровнях, а также не исключены попытки укрепиться", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

Банк России во вторник, 18 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 254,1 млрд рублей (при лимите 2,62 трлн рублей и спросе 2 трлн 254,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 апреля, банки разместили 2,605 трлн рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 2,605 трлн рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 6 б.п. - до 7,74% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.