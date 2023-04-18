"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 46,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 46,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,6%, стоп-приказ: 38,3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде, выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 46,5 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 38,3 руб. риск на портфель составит 0,28%", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.