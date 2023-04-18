"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" распискам X5 Retail

"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" бумагам (GDR) X5 Retail Group, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"X5 Group, крупнейший по выручке российский продовольственный ретейлер, 18 апреля раскрыл хорошие операционные данные за I кв. 2023 года, в особенности учитывая высокую базу прошлого года на фоне разгона инфляции и ажиотажного спроса на продукты питания в 1 кв. прошлого года. Выручка в I кв. 2023 года выросла на 15,3% г/г, LFL-продажи выросли на 6,5% г/г. X5 Group ставит достаточно агрессивные планы по увеличению выручки на "не менее 20%", что весьма амбициозно, учитывая замедление продовольственной инфляции до однозначных темпов. Росту бизнеса поспособствует ускорение масштабирования дискаунтеров, выход в Дальневосточный Федеральный округ и M&A активность", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

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