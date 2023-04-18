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18 апреля 2023 года 14:28
Рубль может вернуться к 80 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"
Рубль может вернуться к 80 руб./$1 в краткосрочной перспективе, но дальнейшее укрепление по-прежнему не выглядит очевидным, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Без шоковых геополитических событий резкие колебания курса рубля в ближайшее время маловероятны, - отмечает эксперт. - Спекулятивный спрос на валюту, кажется, удалось остудить. Торговые объемы в парах USD/RUB и CNY/RUB пока ниже 100 млрд руб. в день, но экспортеры, похоже, повышают предложение. Поэтому наши краткосрочные ожидания снижения курса в диапазон 80,5-80,0 руб./$1 остаются в силе. Если цены на нефть Brent уже бы штурмовали отметку $90/барр., мы могли более уверенно говорить о возможном снижении курса ниже отметки 80,0 руб./$1. Однако пока такое движение по-прежнему остается неочевидным". Также Шульгин отметил опубликованный Банком России аналитический комментарий по инфляции. Годовая инфляция резко снизилась из-за эффекта высокой базы. То же мы будем наблюдать и в апреле 2023 года, считает аналитик. Однако регулятор отмечает, что ценовое давление постепенно усиливается. "Цифры, представленные ЦБ, наталкивают на мысль о том, что, по крайней мере, для Банка России "красная линия" ослабления рубля может быть несколько ниже, чем мы предполагали ранее, - подчеркивается в комментарии. - Это наводит на мысль о том, что ЦБ уже будет более открыто проявлять недовольство в том случае, если курс USD/RUB поднимется в диапазон 85-90 руб./$1. Ранее мы предполагали, что подобного рода недовольства начнут звучать в случае пробития уровня 90 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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