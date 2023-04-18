Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций X5 на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций X5 Retail Group на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Константина Белова.

"Объявленные операционные результаты X5 за 1К23 свидетельствуют о некотором замедлении роста выручки из-за снижения уровня продуктовой инфляции и эффекта высокой базы, - указывает эксперт. - Чистая выручка от реализации увеличилась на 15,1% г/г до 704 млрд руб. (кварталом ранее рост составил 16,3% г/г). Мы рассматриваем операционные результаты X5 Retail Group за 1К23 как сильные, с учетом того что продовольственная инфляция в отчетном периоде замедлилась на 4,0 п. п. в квартальном сопоставлении до 7,2%, а на 1К22 пришелся аномальный скачок спроса. Публикация финансовых результатов за 1К23 запланирована на 27 апреля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.