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18 апреля 2023 года 12:52

Бумаги X5 Retail интересны для покупок на долгосрочную перспективу - "Солид Брокер"

Бумаги X5 Retail Group интересны для покупок на долгосрочную перспективу, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Общая выручка компании в 1К23 выросла на 15,3%, что является следствием роста количества магазинов, а также ростом сопоставимых продаж, - пишут эксперты. - В текущих конкурентных условиях это великолепный результат. Также обратим внимание, что первые два месяца квартала темпы роста выручки держались на уровне 18,5-19%, а в марте на фоне высокой базы прошлого года темпы снизились до 9,6%. Тем не менее, мы ожидаем нормализации динамики уже во втором квартале".

По мнению аналитиков, результаты X5, безусловно, сильные. Компания за счет правильной стратегии может поддерживать высокие темпы роста бизнеса и при этом расти в качестве. Хромают только онлайн продажи, но их влияние на выручку несильное.

"Так или иначе, ключевое в кейсе X5 - это редомициляция, которая пока не планируется. Компания в текущем периоде будет расширяться и улучшать долговой профиль, но о дивидендах пока думать не приходится. Мы хоть и рекомендуем к покупке X5, но считаем, что краткосрочных драйверов нет. Если начнутся шаги по редомициляции, то компания может легко удвоиться от текущих уровней", - отмечается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-X5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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