"БКС МИ" рекомендует держать акции Kraft Heinz

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции производителя продуктов питания Kraft Heinz Co., сообщается в материале аналитиков.

"Сейчас мы полагаем, что котировки бумаг эмитента находятся на справедливом уровне, но не исключаем возможности повысить рекомендацию при органическом росте объемов", - отмечают эксперты.

"Kraft Heinz 3 мая отчитается за 1К23. Мы ожидаем прибыль на уровне $0,62/акц., выручку - $6,2 млрд, скорректированную EBITDA - $6,1 млрд. Подтверждаем прогноз прибыли на 2023 год на уровне $2,75. Чтобы достичь долгосрочной цели - роста прибыли на 6-8% - Kraft Heinz планирует увеличить EBITDA и снизить процентные расходы. Мы позитивно оцениваем выделение бизнесов по производству орехов и натуральных сыров, а также приветствуем инвестиции в активы по производству специй и соусов Assan Foods (Турция), Hemmer, BR Spices (Бразилия) и Just Spices (Германия). Все это поможет нарастить канал продаж напрямую потребителям (DTC)", - указывают аналитики в комментарии.

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