"Финам" подтверждает рейтинг акций UnitedHealth на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций UnitedHealth Group на уровне "покупать" с целевой ценой $642,4 за штуку на декабрь 2023 года, что соответствует потенциалу роста 27% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"UnitedHealth, крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США по выручке, ранее опубликовала отчетность за I квартал 2023 года. Согласно данным отчета, квартальная выручка UnitedHealth возросла на 14,7% г/г и составила $91,9 млрд, превысив ожидания на $2,12 млрд. Операционная прибыль UnitedHealth по итогам первого квартала составила $8,1 млрд (+15,7% г/г). Чистая прибыль за квартал увеличилась на 11,6% г/г до $5,6 млрд. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $6,26 и на 18 центов превзошла прогнозы. Компании удалось показать динамичный рост по обоим направлением бизнеса, Optum и UnitedHealthcare, и основные показатели уверенно обошли прогнозы", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

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