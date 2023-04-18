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18 апреля 2023 года 11:35

Рынок акций РФ утром превысил 2600п по индексу Мосбиржи; лидируют Магнит, Сбербанк и Газпром

Москва. 18 апреля. Рост большинства blue chips на рынке акций РФ утром во вторник продолжился на фоне улучшения внешней конъюнктуры и сильной статистики из Китая, сдерживающим фактором для "быков" выступают санкционные новости от стран G7. Индекс Мосбиржи преодолел рубеж 2600 пунктов впервые за год, лидерами роста выступают акции "Магнита", Сбербанка и "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2606,12 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1005,54 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар вырос до 81,65 рубля (+0,25 рубля).

Главы МИД стран G7 согласились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву в связи с ситуацией на Украине, следует из заявления министров иностранных дел "семерки", принятом по итогам их встречи в Японии. Кроме того, они согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций и поставок оружия в Россию третьими сторонами.

Подорожали акции "Магнита" (+2,1%), Сбербанка (+1,1% и +1% "префы"), "Газпрома" (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Выросли расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+0,9%, до 33,06 рубля) на фоне выхода утром годового отчета компании (на максимуме цена сделок поднималась на 4,2%, до 34,15 рубля).

Группа компаний "О''Кей" по итогам 2022 года нарастила чистую прибыль по МСФО на 16,2% - до 242 млн рублей, говорится в сообщении ГК. EBITDA увеличилась на 9,8%, до 17,02 млрд рублей, рентабельность показателя составила 8,4% против 8,3% в 2021 году. Валовая прибыль группы "О''Кей" по итогам прошлого года выросла на 11,1%, до 46,81 млрд рублей, валовая маржа составила 23,2% против 22,5% в 2021 году. Общая выручка увеличилась на 8,1%, до 202,17 млрд рублей.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, внешние рынки проявляют осторожность в ожидании отчетностей компаний и заявлений официальных лиц ФРС, чтобы оценить перспективы инфляции, экономического роста и процентных ставок во всем мире. В Азии во вторник динамика рынков смешанная, поскольку опасения по поводу повышения процентных ставок компенсируются сильными макроэкономическими данными из Китая, где экономика набирает обороты. Данные по росту ВВП Китая, в частности, оказывают поддержку российским акциям, полагает Волш.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, позитивные факторы для рынка акций РФ сохраняют актуальность - цены на нефть пытаются восстановиться после снижения накануне, настроения на мировых фондовых площадках улучшились. С одной стороны, инвесторы закладывают повышение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в мае, но рассчитывают, что данный факт не нанесет серьезного урона национальной экономике. При этом некоторые представители ФРС не исключают сдержанной рецессии.

Во вторник выйдут первые данные о состоянии национального рынка жилья за март, квартальные результаты представят Bank of America, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon и Netflix. Наибольший интерес для инвесторов после волнений в банковском секторе представляют результаты региональных кредиторов, отмечает аналитик.

Экономика КНР в первом квартале ускорила темпы восстановления после снятия антиковидных ограничений. Гонконгский индекс Hang Seng просел из-за продаж в секторе недвижимости, оставаясь в пределах краткосрочного диапазона. Нефть растет на фоне выхода сильных макроэкономических данных из Китая. Тем не менее, перед покупателями все еще стоит задача преодоления максимума прошлой недели $87,45 за баррель Brent, полагает аналитик.

Индекс Мосбиржи после преодоления рубежа 2600 пунктов нацелился на следующее сопротивление 2625 пунктов. Для индекса РТС ближайшим сопротивлением выступает 1015 пунктов. Утром во вторник рынок акций РФ сохранил восходящий импульс ввиду актуальности прежних позитивных факторов, таких как дивидендные ожидания и нейтральный санкционный фон. Западные фондовые площадки также пытаются развить среднесрочный рост, а цены на нефть после оптимистичных данных из КНР растут, предвещая более высокую стоимость в том числе сорта Urals, отмечает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный. Экономика Китая показала устойчивое восстановление в I квартале, хотя некоторые вопросы все же остаются, включая сектор недвижимости. Нефть Brent пытается вернуться выше $85 за баррель, дорожают алюминий и золото. Позитивом для российских нефтяников является рост вероятности слома "потолка" цен, установленного G7 и Евросоюзом, полагает аналитик.

В остальном рынок способен продолжить рост, так как его дивидендная привлекательность заметно выросла на фоне замедлившейся инфляции. Однако в техническом плане перекупленность остается крайне высокой, что может спровоцировать коррекцию, считает Кочетков.

В США в понедельник индексы акций прибавили по 0,3% на фоне корпоративных новостей и статистики.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до плюс 10,8 пункта по сравнению с минус 24,6 пункта в прошлом месяце. Индикатор поднялся на положительную территорию впервые за пять месяцев и обновил максимум с июля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста индикатора до минус 18 пунктов.

Индикатор указал на устойчивость американской экономики, однако это усиливает вероятность новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системой, отмечает MarketWatch.

Во вторник в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,8%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне сильных статданных из Китая.

Как показал обнародованный во вторник протокол последнего заседания ЦБ Австралии, руководство центробанка готово продолжить повышение ставок. В апреле регулятор взял паузу, чтобы собрать больше данных и оценить влияние ужесточения ДКП на экономику страны.

Экономика КНР в первом квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении. Темпы роста существенно ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, сообщает Trading Economics.

Объем розничных продаж в КНР в марте подскочил на 10,6% относительно того же месяца годом ранее, максимальными темпами с июня 2021 года и лучше ожидавшегося роста на 7,4%. Темпы роста промышленного производства ускорились до 3,9% по сравнению с 2,4% в январе-феврале, а безработица снизилась до 5,3% с 5,6%, опустившись до минимума за семь месяцев.

Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии выразили опасения по поводу расширения ядерного арсенала Китая и призвали Пекин к переговорам с США по вопросам снижения стратегических рисков.

Министры G7 сообщили, что обсуждение ядерного разоружения и нераспространения продолжится на саммите "семерки" в Хиросиме в мае.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются вернуться к росту после коррекции накануне. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $84,87 за баррель (+0,1% и -1,8% в понедельник), майская цена WTI - $80,92 за баррель (+0,1% и -2,1% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+18,1%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+11,9%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+4,9%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,4%).

Снизились акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-3,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,2%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-2,1%), бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 12,44 млрд рублей (из них 4,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,86 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,02 млрд рублей на акции ПАО "Полюс").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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