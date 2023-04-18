Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 81 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 81 руб./$1 на фоне восстановления экспорта, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник смог укрепиться в рамках коррекции, - напоминают эксперты. - Отчасти такой динамике могли способствовать новости о планируемом введении ограничений на объемы покупок валюты для продажи активов нерезидентов. Впрочем, во вторник курс USD/RUB вырос к 81,7 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Минфин РФ вчера сообщил о росте цен Urals до $51,15/барр. в период с середины марта до середины апреля. На фоне восстановления экспорта у курса USD/RUB сохраняется потенциал к снижению до 81 руб./$1".

Нефтяные цены в понедельник заметно снизились на фоне коррекционного укрепления доллара. Во вторник утром фьючерсы Brent выросли к $85/барр. По мнению аналитиков банка, поддержку котировкам оказывают сильные экономические данные из Китая, улучшившие перспективы роста спроса на нефть в мире. Сегодня вечером Американский институт нефти опубликует недельные данные по запасам в США. Если нефтяные запасы продолжат расти, фьючерсы Brent могут вновь опуститься ниже $85/барр., полагают в банке.

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