Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций JPMorgan до $148

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. со $126 до $148 за штуку на горизонте года, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"JPMorgan отчитался за первый квартал 2023 года, превзойдя общерыночные ожидания выручки и прибыли, а также в целом продемонстрировав устойчивые результаты во многом благодаря повышению процентных доходов. Последнее обстоятельство позволило эмитенту улучшить годовой прогноз процентной прибыли. Как и другим игрокам отрасли, JPMorgan удалось улучшить показатели прибыли за счет более высоких процентных ставок. Тем не менее ослабление импульса потребительской активности и коммерческого кредитования транслируется в более умеренную динамику доходов в течение года", - отмечает аналитик Алина Попцова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.