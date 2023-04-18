"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Sino Biopharmaceutical с целевой ценой HKD6,15 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 33,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции биофармацевтической компании Sino Biopharmaceutical за последний год показали динамику лучше рыночной, и отчетность за 2022 год не подкачала - выручка и скорректированная прибыль выросли. Прогнозы по финансовым результатам на 2023-2025гг также вселяют оптимизм. Онкологический сегмент деятельности Sino Biopharmaceutical выглядит весьма перспективным, компания располагает десятками исследовательских программ по инновационным препаратам для лечения различных видов рака. Мы полагаем, что в силу фундаментальной недооцененности акции Sino в перспективе ближайшего года продолжат показывать динамику лучше рыночной", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Sino Biopharmaceutical - китайская биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Гонконге, ее акции торгуются на Гонконгской бирже. Компания выпускает как продукцию традиционной китайской медицины, так и химические фармацевтические препараты.

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